В Москве вынесли приговор "лимонадному отравителю"

Гражданские иски потерпевших также были рассмотрены судом и удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении. Между тем, свою вину, как пишет РИА "Новости", Сабанов признал не полностью. Так, по словам адвоката одной из потерпевших, он не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью".

Напомним, история "лимонадного отравителя" прогремела в Москве в июне 2019 года. Молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом. После того как те отключались, он забирал у них все ценные вещи. Отмечается, что некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а один человек даже попал в реанимацию. В 2021 году отравителя приговорили к 16 годам лишения свободы, однако затем приговор отменили и отправили дело на пересмотр.