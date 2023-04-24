В Москве вынесли приговор "лимонадному отравителю"
Московского "лимонадного отравителя" Сабанова приговорили к 15 годам колонии
"Лимонадный отравитель" в суде. Фото © Telegram / Московские суды общей юрисдикции
"Лимонадного отравителя" Мурата Сабанова Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Преступник отравил и обокрал 30 человек в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Басманный районный суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в telegram-канале "Московские суды общей юрисдикции".
Гражданские иски потерпевших также были рассмотрены судом и удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении. Между тем, свою вину, как пишет РИА "Новости", Сабанов признал не полностью. Так, по словам адвоката одной из потерпевших, он не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью".
Напомним, история "лимонадного отравителя" прогремела в Москве в июне 2019 года. Молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом. После того как те отключались, он забирал у них все ценные вещи. Отмечается, что некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а один человек даже попал в реанимацию. В 2021 году отравителя приговорили к 16 годам лишения свободы, однако затем приговор отменили и отправили дело на пересмотр.