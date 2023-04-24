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24 апреля, 19:04

В Москве вынесли приговор "лимонадному отравителю"

Московского "лимонадного отравителя" Сабанова приговорили к 15 годам колонии

<p>"Лимонадный отравитель" в суде. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowcourts/1556?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московские суды общей юрисдикции</a></p>

"Лимонадный отравитель" в суде. Фото © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

"Лимонадного отравителя" Мурата Сабанова Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Преступник отравил и обокрал 30 человек в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Басманный районный суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в telegram-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Гражданские иски потерпевших также были рассмотрены судом и удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении. Между тем, свою вину, как пишет РИА "Новости", Сабанов признал не полностью. Так, по словам адвоката одной из потерпевших, он не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью".

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Напомним, история "лимонадного отравителя" прогремела в Москве в июне 2019 года. Молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом. После того как те отключались, он забирал у них все ценные вещи. Отмечается, что некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а один человек даже попал в реанимацию. В 2021 году отравителя приговорили к 16 годам лишения свободы, однако затем приговор отменили и отправили дело на пересмотр.

Арина Родионова
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