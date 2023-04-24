КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 20:16

Зеленский провёл спецсовещание по усилению защиты границы с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Житомире специальное координационное совещание, на котором обсудил вопрос защиты границы с Белоруссией. По его словам, этой теме было уделено отдельное внимание. Об этом он рассказал в своём видеообращении.

"Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом", — пояснил Зеленский.

Зеленский провёл совещание с украинскими военными после серии взрывов в стране

Зеленский провёл совещание с украинскими военными после серии взрывов в стране

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что территориальная оборона Украины возводит бетонные блоки в Житомирской области по всей линии границы с Белоруссией. К работе над укреплениями привлечены и сотрудники коммунальных предприятий.

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