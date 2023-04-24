Зеленский провёл спецсовещание по усилению защиты границы с Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Житомире специальное координационное совещание, на котором обсудил вопрос защиты границы с Белоруссией. По его словам, этой теме было уделено отдельное внимание. Об этом он рассказал в своём видеообращении.
"Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом", — пояснил Зеленский.
Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что территориальная оборона Украины возводит бетонные блоки в Житомирской области по всей линии границы с Белоруссией. К работе над укреплениями привлечены и сотрудники коммунальных предприятий.
Сайт президента Украины