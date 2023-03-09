Зеленский провёл совещание с украинскими военными после серии взрывов в стране
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с силовиками после серии взрывов в Незалежной. Об этом он заявил в телеграм-канале.
На совещании присутствовали сотрудники СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпрома, Генштаба, Главного разведуправления, Службы внешней разведки и соответствующие представители правительства, сообщил Зеленский. Украинский президент отметил, что обсуждалась защита энергетической инфраструктуры Украины и восстановление электроснабжения в пострадавших регионах.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что массированный удар был нанесён в ответ на теракт, который украинские диверсанты устроили в приграничных сёлах Брянской области. Тогда в результате нападения погибли два человека, ещё двое были ранены, в том числе десятилетний мальчик Федя, которому при этом удалось вывести в безопасную зону двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.
ТАСС / Zuma