ВС РФ ударом возмездия по Украине перебили поставки западного оружия и переброску резервов

В результате массированного удара возмездия Вооружённых сил РФ по объектам Украины были сорваны переброски иностранного оружия украинской армии, а также переброска резервов к линии соприкосновения. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.