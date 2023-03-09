ВС РФ ударом возмездия по Украине перебили поставки западного оружия и переброску резервов
В результате массированного удара возмездия Вооружённых сил РФ по объектам Украины были сорваны переброски иностранного оружия украинской армии, а также переброска резервов к линии соприкосновения. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", — сообщил он.
Как сообщил Конашенков, массированный удар был нанесён в ответ на теракт, который украинские диверсанты устроили в приграничных сёлах Брянской области. В результате нападения погибли два человека, ещё двое были ранены, в том числе десятилетний мальчик Федя, которому при этом удалось вывести в безопасную зону двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.
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