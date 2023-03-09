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9 марта, 11:22

ВС РФ ударом возмездия по Украине перебили поставки западного оружия и переброску резервов

Результатом массированного удара возмездия российских Вооружённых сил по объектам Украины были сорваны переброски иностранного оружия украинской армии, а также переброска резервов к линии соприкосновения. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", — сообщил он.

Как сообщил Конашенков, массированный удар был нанесён в ответ на теракт, который украинские диверсанты устроили в приграничных сёлах Брянской области. В результате нападения погибли два человека, ещё двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик Федя, которому при этом удалось вывести в безопасную зону двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.

Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

Десятилетнему мальчику-герою из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

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Getty Images / Marek M. Berezowski

Максим Плетнёв
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