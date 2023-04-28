Звезда смерти: Обсерватория Chandra получила сигнал о возможной гибели Земли Согласно полученным данным, опасность распространяется в радиусе порядка 160 световых лет вокруг нашей планеты. 27 апреля, 23:40 Телескоп Chandra. Обложка © Shutterstock © NASA / CXC & J.Vaughan

В созвездии Пегаса есть двойная звезда: IK Пегаса. Одна из звёзд у неё вроде Солнца, только раза в полтора побольше "весом". Вторая — это белый карлик, то есть осиротевшее и сжавшееся ядро "перегоревшей" звезды. Тоже несколько массивнее нашего светила. Они друг к другу ближе, чем Меркурий к Солнцу. Так вот, насколько астрофизики понимают эволюцию звёзд, эту пару ждёт примерно следующее: та, которая побольше, состарится и начнёт расширяться до размеров красного гиганта. Белому карлику стареть некуда: это уже "труп". Но когда на него будет надвигаться огромная масса вещества звезды-компаньона, он начнёт это вещество поглощать и от этого внезапного переизбытка взорвётся — вспыхнет сверхновой звездой. Как бы "умрёт" второй раз.

Двойная звёздная система IK Пегаса. Фото © Wikipedia / RJHall

Так вот, этот белый карлик числится ближайшим к Земле кандидатом в сверхновые — IK Пегаса сейчас находится на расстоянии примерно в полторы сотни световых лет от нас. Вообще, что такое сверхновая: в ядре звезды заканчивается водород для термоядерных реакций, оно без этих реакций резко сжимается под действием собственной массы, от этого ужасно нагревается и собой нагревает окружающее вещество — мантию звезды. Поэтому мантия раздувается — и получается красный гигант. А потом эта мантия просто сбрасывается навеки, и остаётся голое ядро.

Взрыв сверхновой звезды. Фрагмент видео © Giphy.com / NASA

Но помимо живописного облака, которым можно любоваться, взрыв сверхновой означает ещё и летящие во все стороны мощные потоки гамма- и рентгеновского излучения. Это страшнейшая радиация, по сравнению со сверхновой излучение от Солнца просто смехотворно, и упаси Вселенная оказаться поблизости. Как установили учёные на основе данных в том числе космического телескопа Chandra, сверхновая несёт смерть в радиусе 50 парсек, то есть около 160 световых лет.

Если за неимением других примеров представить себе на этом расстоянии Землю, то радиация сверхновой как минимум снесёт её озоновый слой. Даже если не уничтожит полностью, то весьма вероятно, что катастрофически уменьшит. При таком положении дел начнёт гибнуть нежный планктон, а это крах всей пищевой цепи в Мировом океане. По мнению учёных, это верная дорога к массовому вымиранию. Более того, есть подозрения, что такие примеры уже имеются в истории земной жизни: 445 миллионов лет назад было ордовикско-силурийское вымирание, одно из пяти крупнейших, погибло больше половины всех морских беспозвоночных планеты, и одна из гипотез обвиняет в этом убийственное излучение от взрыва сверхновой где-то в окрестностях Солнечной системы.

При этом наблюдаются некоторые признаки того, что гипотетическая ордовикская сверхновая — далеко не самая недавняя из тех, которые облучали Землю: похоже, какая-то звезда по соседству с нами скончалась примерно 2–3 миллиона лет назад. Это подсказывает анализ глубоководных пород этого возраста: в них до сих пор сохранился радиоактивный изотоп железа — железо-60. Дело в том, что он образуется при мощном облучении, а период полураспада у него — 2,6 миллиона лет.

Надо сказать, сейчас в радиусе 160 световых лет мы имеем восемь так называемых звёздных ассоциаций — скоплений звёзд. В каждой из них — десятки светил. Та сверхновая, которая была 2–3 миллиона лет назад, вспыхнула, как подозревают, в группе Тукана – Часов, то есть звёздном скоплении, которое сейчас обретается в районе этих двух созвездий.

В целом в списке всех кандидатов в сверхновые насчитываются сотни звёзд, но они в основном очень и очень далеко. Кстати, если беспокойство вызывает Бетельгейзе в созвездии Ориона, то она действительно не сегодня завтра взорвётся, но она от нас в 640 световых годах, это всё-таки считается вполне безопасным расстоянием. А вот, к примеру, в 1054 году древние астрономы видели сверхновую звезду, от которой осталась знаменитая Крабовидная туманность, но она от нас на расстоянии в 6,5 тысячи световых лет и навредить из такой дали тоже не могла.

Крабовидная туманность. Фрагмент видео © Giphy / NASA

Что утешает по поводу ситуации в созвездии Пегаса? Во-первых, до пятницы о ней можно не беспокоиться: возраст этой двойной звезды оценивают максимум в 600 миллионов лет, а та звезда, которая разрастётся, может благополучно прожить пару миллиардов лет. А во-вторых, к моменту скоропостижной смерти она вместе со своим карликом от нас уже улетит довольно далеко: судя по её скорости, через пять миллионов лет она удалится на добрых 500 световых лет. Но, с другой стороны, всё остальное в галактике тоже не стоит на месте, и какие-нибудь собирающиеся взрываться звёзды могут, наоборот, однажды оказаться ближе к нам, чем сейчас. Но это в любом случае не скоро. Не совсем понятно, будет ли вообще к тому моменту существовать человечество или хоть какая-то жизнь на Земле.

Авторы Адель Романенкова