Политолог: Путин погружён в вопросы развития регионов и знает специфику каждого из них

Встреча президента России Владимира Путина с главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховом продемонстрировала, что глава государства погружён в вопросы развития регионов и знает специфику каждого из них. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

По словам политолога, федеральный центр заинтересован, чтобы этот регион развивался, не отставал от остальных и его общий уровень подтягивался до более высоких стандартов.

"Когда президент встречается с главами регионов, несмотря на то что есть какая-то общая социальная и инфраструктурная тематика, обязательно обсуждаются какие-то специфические вопросы, которые касаются отдельно взятых субъектов страны. Здесь было интересно посмотреть на обсуждение темы развития территорий со сложными климатическими условиями и усиление инфраструктурной связанности с другими регионами", — обратила внимание собеседница Лайфа.

Акцент, по её словам, всегда делается на помощи жителям конкретных территорий, чтобы уровень их жизни был выше. Президент неоднократно ставил такую задачу и перед правительством, и перед губернаторами. Показательной стала история как, например, по поручению президента в ЯНАО решался вопрос с обманутыми дольщиками, и на сегодняшней встрече Артюхов доложил: таких проблем в регионе больше не осталось.

"Вот такие вещи точечные, они тоже очень хорошо отражают ту политику, которую сегодня проводит президент. На личном контроле он держит, например, повышение доступности качественной медицинской помощи в регионах, повышение комфорта жилья", — перечисляет политолог.

Линдигрин отметила, что ЯНАО, как и другие российские регионы, включился в шефскую помощь освобождённым территориям и активно помогает городу Волновахе (ДНР). К примеру, к 1 сентября строители спешат восстановить местную школу. И такая помощь приносит пользу не только Донбассу, подчеркнула собеседница Лайфа: шефская помощь становится драйвером экономического развития для самих регионов-шефов. В них создаются новые рабочие места, региональные предприятия обеспечиваются заказами, увеличиваются инвестиции в строительную и производственную отрасль.