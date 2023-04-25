Путин пожелал успехов главе ЯНАО Артюхову на выборах губернатора

Путин провёл рабочую встречу с Артюховым 25 апреля в Москве. По словам представителя Кремля, в ходе беседы губернатор ЯНАО проинформировал главу государства о намерении баллотироваться на грядущих выборах. При этом Артюхов отметил, что регион многого достиг, но есть ещё немало амбициозных планов.