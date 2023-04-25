Путин пожелал успехов главе ЯНАО Артюхову на выборах губернатора
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Обложка © Кremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поддержал желание главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова принять участие в выборах в сентябре, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фрагмент встречи Путина с Артюховым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
Путин провёл рабочую встречу с Артюховым 25 апреля в Москве. По словам представителя Кремля, в ходе беседы губернатор ЯНАО проинформировал главу государства о намерении баллотироваться на грядущих выборах. При этом Артюхов отметил, что регион многого достиг, но есть ещё немало амбициозных планов.
"Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов", — подчеркнул Песков.
Ранее Лайф писал про регионы России с самыми высокими зарплатами. В этом списке лидируют ЯНАО и Ненецкий автономный округ.