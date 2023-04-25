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25 апреля, 12:00

Путин пожелал успехов главе ЯНАО Артюхову на выборах губернатора

<p>Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70981" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Обложка © Кremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поддержал желание главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова принять участие в выборах в сентябре, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фрагмент встречи Путина с Артюховым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Путин провёл рабочую встречу с Артюховым 25 апреля в Москве. По словам представителя Кремля, в ходе беседы губернатор ЯНАО проинформировал главу государства о намерении баллотироваться на грядущих выборах. При этом Артюхов отметил, что регион многого достиг, но есть ещё немало амбициозных планов.

"Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов", — подчеркнул Песков.

Путин поддержал намерение главы Псковской области принять участие в выборах

Путин поддержал намерение главы Псковской области принять участие в выборах

Ранее Лайф писал про регионы России с самыми высокими зарплатами. В этом списке лидируют ЯНАО и Ненецкий автономный округ.

Наталья Исакова
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