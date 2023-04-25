Задиристость и агрессия самцов шимпанзе помогают им доминировать в стае, заявили учёные
PeerJ: Агрессивное поведение самцов шимпанзе помогает им доминировать в стае
Агрессивное и задиристое поведение у молодых самцов шимпанзе помогает им продвигаться по социальной лестнице. К такому выводу пришли зоологи из Эдинбургского университета (Великобритания) и Дьюкского университета (США), пишет научное издание PeerJ.
В ходе эксперимента специалисты наблюдали за 28 животными в заповеднике Гомбе в Танзании. Выяснилось, что самцы, проявлявшие жестокость и агрессивность по отношению к сородичам, как ни странно, достигали большего успеха и уважения в стае. Они и представляли так называемую элиту в мире шимпанзе. До этого у учёных уже возникали теории об этом, но их интересовало, почему же в популяции остаются особи с неагрессивным поведением. Впрочем, по сей день наличие различных характеров у шимпанзе так и остаётся неразгаданной тайной.
"Это эволюционная загадка", — отмечают авторы исследования.
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