Задиристость и агрессия самцов шимпанзе помогают им доминировать в стае, заявили учёные

В ходе эксперимента специалисты наблюдали за 28 животными в заповеднике Гомбе в Танзании. Выяснилось, что самцы, проявлявшие жестокость и агрессивность по отношению к сородичам, как ни странно, достигали большего успеха и уважения в стае. Они и представляли так называемую элиту в мире шимпанзе. До этого у учёных уже возникали теории об этом, но их интересовало, почему же в популяции остаются особи с неагрессивным поведением. Впрочем, по сей день наличие различных характеров у шимпанзе так и остаётся неразгаданной тайной.