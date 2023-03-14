Учёные выяснили, что обезьяны намеренно вызывают у себя приступы головокружения

Учёные из Бирмингемского университета обнаружили крайне необычную способность горилл, которые, как оказалось, могут специально вызывать у себя приступы головокружения. Результаты их работы зафиксированы в журнале Primates.

"Вращение изменяет состояние сознания, оно нарушает реакции и координацию тела и разума, что вызывает тошноту, головокружение и даже приподнятое настроение, как в случае с детьми, играющими на площадке. Если все человекообразные обезьяны стремятся достичь этого состояния, то, вероятно, это делали и наши общие предки", — отмечают авторы работы и подчёркивают, что это может помочь разобраться в роли изменённых психических состояний в эволюции человека.

Вывод учёные сделали после просмотра более 40 видео, на которых гориллы и обезьяны намеренно вращаются вокруг своей оси. В частности, приматы делали около 5,5 оборота за эпизод вращения со средней скоростью 1,5 оборота в секунду. Некоторые придавали себе ускорение, держась за лиану или верёвку. После этого исследователи провели эксперименты и выявили, что у обезьян на третий раз заметно кружилась голова, в результате чего они падали. В ходе дальнейших исследований биологи попытаются выяснить цель такого поведения.