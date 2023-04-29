КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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Другая Земля: Учёных взбудоражила таинственная "голубая дыра" в Атлантике

Воронка опускается на такую глубину, что там царит почти кромешная тьма и практически нет кислорода.

28 апреля, 23:40
<p>Дайверы. Обложка © Shutterstock / Rich Carey</p>

Дайверы. Обложка © Shutterstock / Rich Carey

Это удивительное явление совершенно случайно в 2021 году обнаружили дайверы, когда плавали в заливе Четумаль у юго-восточного берега мексиканского полуострова Юкатан. До сих пор это место было больше всего известно тем, что там находится след от падения астероида – "убийцы динозавров" 66 миллионов лет назад — кратер Чиксулуб. Теперь Юкатан прославил и феномен Таам Джа — так на языке индейцев майя решили назвать воронку на дне залива. Это значит "глубокая вода".

Дно в этой части залива находится на глубине 4,6 метра. Загадочный провал, как выяснилось, уходит вниз на 274 метра. Вот как примерно он выглядит, по данным исследования.

"Голубая дыра" Таам Джа у берегов Мексики. Фото © frontiersin.org

"Голубая дыра" Таам Джа у берегов Мексики. Фото © frontiersin.org

Стенки этого конуса состоят из известковых отложений и покрыты биоплёнкой, то есть там ведут свою бурную жизнедеятельность микроскопические морские обитатели. Учёные взяли из воронки пробы воды с разной глубины до 110 метров. Какая по итогам сложилась картина? Чем глубже — тем холоднее, тем вода более солёная и менее пригодная для повседневной жизни. Если в самом заливе уровень растворённого кислорода оценивается в семь миллиграммов на литр, то на глубине 20 метров в воронке уже вдвое меньше, а на 110 метрах и вовсе менее двух миллиграммов на литр. Исследователи пишут, что уже на глубине от 80 метров начинается аноксидный, то есть бескислородный слой. И, разумеется, в этой воронке очень темно. Это означает, что там нечего делать фотосинтезирующим организмам, зато там могут неплохо себя чувствовать анаэробные — такие, которым не нужен ни кислород, ни свет.

"Голубая дыра" Таам Джа на глубине 20 метров. Фото © frontiersin.org

"Голубая дыра" Таам Джа на глубине 20 метров. Фото © frontiersin.org

В глазах биологов это практически другая планета: условия для нас "нечеловеческие", а меж тем жизнь есть. Только она совершенно другая, совершенно особая. То есть жизнь, похоже, способна приспособиться вообще к любым условиям, если эти условия будут оставаться стабильными достаточно долгое время. И для неё данные условия будут самыми нормальными и самыми необходимыми. С тем же успехом, с каким мы требуем для себя кислород, кто-то другой выживает только при наличии, скажем, мышьяка. И это даёт надежду на то, что когда-нибудь на другой планете, с совсем другими условиями, мы найдём совсем другую жизнь.

На самом деле это далеко не единственное такое явление в мире. Оно получило название "голубая дыра". Подобные провалы нашли в Египте, на Багамах, а самый глубокий из известных сейчас находится в Южно-Китайском море — 300 метров. Геологи считают, что это не что иное, как карстовые воронки. Они возникают, когда вода очень долго проходит через известковые породы и размывает, растворяет их. Бывает, что в местах этого размытия всё просто обваливается, а бывает, что постепенно вымывается и проседает. По мнению учёных, эти воронки в морском дне должны были возникать не раньше каких-нибудь 11 тысяч лет назад: тогда закончился последний ледниковый период, и растаявшие льды подняли уровень воды в Мировом океане.

Якутский феномен: Куда исчезло целое озеро в Республике Саха

Якутский феномен: Куда исчезло целое озеро в Республике Саха

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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