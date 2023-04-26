Завершено расследование по делу о фейках Красильщика об Армии России

Предварительное следствие по делу бывшего издателя "Медузы"* Ильи Красильщика завершено. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Медиаменеджер обвиняется в распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

"Сегодня защиту Ильи Красильщика уведомили об окончании предварительного следствия. Со следующей недели мы начнём знакомиться с материалами уголовного дела", — сказал ТАСС адвокат Красильщика.

Красильщика обвиняют по делу согласно статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан".

Ранее Лайф писал, что в середине марта суд заочно арестовал бывшего издателя "Медузы" Илью Красильщика. Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.