Внук Будённого подсчитал количество пуль в седле легендарного маршала

В седло советского военачальника, командира Первой конной армии Семёна Будённого попало свыше ста пуль. Таков результат мини-исследования, которое провёл внук полководца к 140-летию со дня рождения легендарного маршала.

В честь памятной даты на здании Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе была установлена мемориальная доска с изображением военачальника. А его внук отправился в Музей Советской армии, где висит боевое седло Будённого, и определил количество попавших в него пуль.

"В Музее Советской армии хранится боевое седло моего деда, в котором насчитали килограмм пуль. Если одна пуля весит девять граммов, то легко посчитать, сколько в него попало, — где-то больше 100. Это боевое седло времён Гражданской войны, когда Будённый сам ходил в атаку", — рассказал РИА "Новости" внук Будённого.