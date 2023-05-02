Космические соседи: Получен загадочный сигнал с планеты в окрестностях Солнечной системы Уже известно, что это планета с твёрдой поверхностью, а по массе она составляет примерно 60% Земли. 1 мая, 23:40 Радиотелескоп и НЛО. Обложка © Shutterstock

Речь идёт о системе звезды YZ Кита (YZ Ceti) в одноимённом созвездии. Это звезда маленькая и тусклая — красный карлик. Весит раз в десять меньше Солнца. А находится всего в 12 световых годах от нас, то есть это одна из ближайших звёзд. Напомним, ближе всего (после самого Солнца) к нам находится тройная звёздная система альфа Центавра — до неё около четырёх световых лет.

Так вот, по наблюдениям астрономов, у этой YZ Кита прослеживаются целые три планеты, а самое интересное, что все они земной группы, то есть твёрдые и по массе более или менее сравнимы с нашей. И сигнал получен с той, которая ближе всех к своему светилу, её назвали YZ Кита b. Она вращается вокруг своего тусклого солнца гораздо ближе, чем Меркурий вокруг Солнца. Оборот вокруг звезды успевает сделать всего за два дня. Для сравнения: у Меркурия на это уходит почти 88 дней. Масса YZ Кита b составляет 58% земной, то есть это нечто среднее между Марсом и Венерой. Напомним, масса Марса в десять раз меньше земной. Венера по массе — 81% Земли.

Что же оттуда уловили: так называемые когерентные радиосигналы. Это значит, что они не хаотичны, их характер меняется с какой-то регулярностью. Сигналы шли в диапазоне частот 2–4 гигагерца. Их получили во время двух из пяти устроенных для этого сеансов наблюдений. Каждый сеанс шёл по несколько часов. Особенно эффектный радиовсплеск был во время второго сеанса.

Звёздный ветер создаёт ударную волну. Фото © Wikipedia

Учёные оценили характеристики этих сигналов и стали думать, каким образом они могли быть отправлены. И у них сложилась очень интересная картина. Астрономы подозревают, что это радиосигналы, которые испускаются с планеты во время полярных сияний. Авроральные радиоизлучения. А если над планетой сияет "аврора", значит, у неё есть магнитосфера. Правда, на Марсе и Венере полярные сияния тоже бывают, хотя у этих планет магнитного поля нет или почти нет. Но в данном случае радиосигналы говорят не столько о наличии полярных сияний, сколько именно о наличии магнитосферы.

Как такие сигналы испускаются: учёные объясняют, что в результате взаимодействия потока заряженных частиц от звезды (звёздного ветра) с магнитными полями самого светила частицы отскакивают от магнитосферы YZ Кита b и отправляются назад, к красному карлику, а там их уже поджидает его собственная магнитосфера. Будь этот мир без своего магнитного щита, звёздный ветер бы просто беспрепятственно его бомбардировал, такого эффекта бы не было.

Конечно, наличие магнитного поля у планеты — ещё не гарантия её обитаемости или хотя бы пригодности для жизни. Но всё-таки для той жизни, которую мы знаем, магнитосфера совершенно необходима для защиты от солнечной и космической радиации. Если планете повезло иметь ещё и атмосферу, то магнитное поле будет её тоже защищать и удерживать: без него космическое излучение просто сдует эту атмосферу. Во всяком случае, летучие вещества вроде водяного пара. Что мы, собственно, и наблюдаем на Марсе. А у Венеры всё, что есть против радиации, — это самый верхний атмосферный слой, он создаёт так называемую индуцированную магнитосферу. Но самые лёгкие вещества с Венеры всё равно постоянно улетают, а остаются только тяжёлые, ядовитые и ужасные. Именно в этом, как считают исследователи космоса, и заключается трагедия венерианского парника.

Если догадка по поводу планеты в созвездии Кита верна, то в руках учёных появился новый способ выявлять каменистые планеты с магнитосферой и записывать их в особый список как главных подозреваемых в пригодности для жизни. Но, к сожалению, насчёт самой YZ Кита b надежд всё-таки практически нет: её красный карлик хоть и сам по себе слабоватый, но имеет скверную привычку то и дело вспыхивать, а мощность каждой подобной "истерики" при такой близости планеты способна полностью уничтожить на ней всё живое.

Авторы Адель Романенкова