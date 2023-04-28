Рефинансирование с нулевой ставкой: 9 категорий должников, которым облегчат жизнь Банк России решил облегчить кредитную задолженность граждан. Для этого они должны попадать в одну из девяти категорий. 27 апреля, 23:40 ЦБ предложил банкам порядок, как рефинансировать несколько кредитов должников. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Центробанк поможет должникам перевести все кредиты в один банк. Сейчас человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, это сделать, не получив при рефинансировании новых процентов, крайне сложно. Однако озвученная ЦБ мера тактично обходит понятие процентов, но подразумевает, что в случае отказа любого коммерческого банка от этой рекомендации участь организации усложнится законным воздействием регулятора, которое будет по сути карательным. То есть у банка будет заморожена прибыль.

Центральный банк РФ опубликовал Стандарт защиты прав и интересов заёмщиков – физических лиц при урегулировании задолженности. В этом документе предложен механизм, позволяющий заёмщикам объединить все свои проблемные кредиты в одном коммерческом банке и вести дела только с ним.

Как будет работать схема перевода кредитов в один банк

Предполагается, что такая возможность должна заинтересовать и заёмщика, и банки. Если должник испытывает трудности с одновременным обслуживанием, например, ипотеки и потребительского кредита, а кредитные учреждения опасаются столкнуться с его банкротством и не получить желаемой прибыли, выигрывают все.

По факту ЦБ предложил банкам, у которых оператор заберёт проблемные кредиты, несколько вариантов мягкой реструктуризации. Среди них: снижение или полная отмена неустойки; льготный период по уплате кредита или процентов с возможностью уменьшить ежемесячный платёж; увеличение срока кредита, изменение даты платежей, прекращение кредитного договора путём отступной; продажа или замена залога. И (внимание!) этот список может быть увеличен банком-оператором.

Как следует из Стандартов в статье 5, технически процедура будет выглядеть так: в случае получения заявления об урегулировании задолженности от физлица банк-оператор должен сам связаться с остальными кредиторами и договориться о переводе долга. В результате банки должны либо сами предложить льготные условия своему должнику, либо договориться между собой, кто заберёт все его долги и стабилизирует выплаты на более льготных условиях для заёмщика. Если при наличии заявления должника банки между собой не договорятся, на сцену выйдет ЦБ и фактически заставит кредиторов под угрозой убытков вернуться к рекомендациям.

Председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что предложенный механизм будет весьма эффективным инструментом снижения кредитной нагрузки для граждан России.

— В условиях кризиса необходима стабильность, поэтому важно, чтобы перераспределение поступающих от заёмщиков средств не сказалось негативно на банковском секторе. Когда банкротство клиентов может способствовать прибыли одних организаций и финубыткам других, — сказал Сергей Гаврилов. Кроме того, парламентарий объяснил, что предложенный ЦБ метод подходит не только для реструктуризации.

— Гражданин также может по согласованию с банком, в котором взят кредит, "перенести" свою задолженность в другой банк путём рефинансирования, и это не обязательно в проблемных случаях, — напоминает депутат, объясняя сохранение услуги рефинансирования для непроблемных клиентов.

Кто сможет воспользоваться объединением кредитов в одном банке?

Кредитная организация должна рассмотреть обращение и предложить варианты урегулирования задолженности в течение 30 дней. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Из документа ЦБ следует, что заёмщик может обратиться к процедуре реструктуризации, если он окажется в трудной жизненной ситуации. К ней относятся: переход долга по наследству; смерть одного из созаёмщиков; возникновение временной нетрудоспособности сроком больше чем на два месяца подряд; признание заёмщика инвалидом I или II группы; утрата или повреждение имущества по не зависящим от должника причинам; регистрация безработным в органах службы занятости; призыв на срочную военную службу; потеря дохода за два месяца более чем на 30% по сравнению с доходом за прошлый год; увеличение числа иждивенцев у заёмщика после получения им кредита при условии одновременного снижения доходов.

При наступлении одного из перечисленных событий заёмщик, испытывающий трудности с обслуживанием своих долгов, может обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании всех задолженностей. Далее в течение 30 календарных дней кредитная организация должна рассмотреть обращение и предложить варианты урегулирования задолженности.

Центробанк снова применил свою излюбленную тактику, на первом этапе предложив банкам разбираться между собой добровольно, намекнув, что следующий шаг со стороны регулятора может быть жёстким, как уже случилось с ипотекой по "околонулевой ставке", повлёкшей убытки для банков от недополученных комиссионных доходов. Более подробно об этом можно узнать тут .

Заёмщик, испытывающий трудности с обслуживанием своих долгов, может обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании всех задолженностей. Фото © ТАСС / Андрей Махонин Интересна ли вам система, предложенная ЦБ? 0 Только если её распространят на все виды кредитов для всех случаев Да, этим предложением стоит воспользоваться Нет, пока не предложено снизить проценты, это неинтересно Стараюсь вообще не брать кредиты или выплачивать их без реструктуризации

Авторы Максим Греков