Двойник Ким Кардашьян из OnlyFans умерла от инфаркта во время пластической операции

Американская модель OnlyFans Кристина Гуркани, которая достигла схожести с актрисой Ким Кардашьян благодаря пластической хирургии, умерла во время очередной операции. Об этом сообщила её семья, объявив сбор средств на похороны на платформе GoFundMe.

Кристина Гуркани. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashtens_empire

Кристина Гуркани. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashtens_empire

34-летняя модель несколько лет назад изменила губы, контуры лица, увеличила грудь и ягодицы, чтобы быть похожей на Ким. О количестве операций она не рассказывала. Но этого Гуркани оказалось мало, поэтому она вновь легла под нож хирурга. Во время пластики ей стало плохо, спасти модель не удалось. Причиной смерти называется обширный сердечный приступ.

Семья модели просит 40 000 долларов на похороны, которые должны состояться 4 мая. Женщина имела армянские корни. Она бросила профессию врача ради звёздной жизни в качестве двойника Кардашьян, подрабатывала на корпоративах и снималась в рекламе.