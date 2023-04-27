"Синтез традиций и современных подходов": Эксперты ЭИСИ вывели формулу российского парламентаризма

Парламентская система современной России — это пример представительной демократии. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) под названием "Российский парламентаризм: традиции, настоящее и будущее".

Эксперты всегда выделяли феномен российского парламентаризма как качественный синтез традиций и современных подходов. И сегодня двухпалатный российский парламент символизирует оптимальную модель выверенного сочетания представительной и законодательной власти, отметили участники дискуссии.

Совет Федерации РФ. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

"Выверенность модели, которая регулярно развивается, показывает, что парламент — живой организм. В федеральном парламенте сегодня пять фракций, есть политические силы и в регионах. Это показывает, что "консолидированный парламент" — это представительство наиболее конструктивно думающих граждан нашей страны. Они выбирают своих представителей и, что очень важно, контролируют их деятельность", — рассказывает доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков.

Большую роль в становлении современного парламентаризма играет президент. Владимир Путин настраивает парламент на конструктивную, созидательную работу по достижению общенациональных интересов, отметили гости круглого стола.

"Политика президента Владимира Путина дала мощный стимул развитию нашего парламентаризма. Он уделяет особое внимание качеству представительства и подчёркивает, что он в равной степени всегда слушает представителей разных партий. Президент — для всех партий президент", — подчеркнул в ходе обсуждения директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперты обратили внимание на многовековую российскую традицию политического участия народа в жизни страны. В истории нашего государства было множество форм народного участия в политическом процессе — от вечевых собраний до земских соборов и земств.

Государственная дума РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"С XVI века по конец XVIII действовал сословно-представительный орган власти — Земский собор. Даже название символизирует общность, единство русского народа. Он избирался на территории всей страны, в выборах участвовали практически все сословия. Земский собор решал весь стандартный набор парламентского функционала. В 1906 году начала свою работу Государственная дума Российской империи. Советская система представительства была связана с репрезентативностью, она предполагала значительное число депутатов", — напомнил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Участникам круглого стола было важно отметить, что российский парламентаризм быстро адаптируется к текущей повестке. Восьмой созыв Госдумы обновился наполовину, появилась пятая партия, пришло много общественников. По словам политолога, члена комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павла Склянчука, это предопределило стиль работы парламента в условиях новой реальности.

"Основные характеристики — запрет депутатам на выезд за границу, поездки парламентариев на фронт, законодательство об интеграции новых территорий, социальная защита участников СВО. Произошла адаптация парламентаризма к новой реальности. Проводится работа на новых территориях. Появились депутаты-добровольцы. Российский парламентаризм достиг зрелости, сложилась политическая культура межпартийной дискуссии. Исполнительная и законодательная власть работают сообща", — пояснил эксперт.