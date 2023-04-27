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Опубликовано 27 апреля 2023, 17:48

"Синтез традиций и современных подходов": Эксперты ЭИСИ вывели формулу российского парламентаризма

Парламентская система современной России — это пример представительной демократии. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) под названием "Российский парламентаризм: традиции, настоящее и будущее".

Эксперты всегда выделяли феномен российского парламентаризма как качественный синтез традиций и современных подходов. И сегодня двухпалатный российский парламент символизирует оптимальную модель выверенного сочетания представительной и законодательной власти, отметили участники дискуссии.

Совет Федерации РФ. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Совет Федерации РФ. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

"Выверенность модели, которая регулярно развивается, показывает, что парламент — живой организм. В федеральном парламенте сегодня пять фракций, есть политические силы и в регионах. Это показывает, что "консолидированный парламент" — это представительство наиболее конструктивно думающих граждан нашей страны. Они выбирают своих представителей и, что очень важно, контролируют их деятельность", — рассказывает доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков.

Большую роль в становлении современного парламентаризма играет президент. Владимир Путин настраивает парламент на конструктивную, созидательную работу по достижению общенациональных интересов, отметили гости круглого стола.

Матвиенко назвала парламент России одним из самых демократичных в мире
Матвиенко назвала парламент России одним из самых демократичных в мире

"Политика президента Владимира Путина дала мощный стимул развитию нашего парламентаризма. Он уделяет особое внимание качеству представительства и подчёркивает, что он в равной степени всегда слушает представителей разных партий. Президент — для всех партий президент", — подчеркнул в ходе обсуждения директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперты обратили внимание на многовековую российскую традицию политического участия народа в жизни страны. В истории нашего государства было множество форм народного участия в политическом процессе — от вечевых собраний до земских соборов и земств.

Государственная дума РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Государственная дума РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"С XVI века по конец XVIII действовал сословно-представительный орган власти — Земский собор. Даже название символизирует общность, единство русского народа. Он избирался на территории всей страны, в выборах участвовали практически все сословия. Земский собор решал весь стандартный набор парламентского функционала. В 1906 году начала свою работу Государственная дума Российской империи. Советская система представительства была связана с репрезентативностью, она предполагала значительное число депутатов", — напомнил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Участникам круглого стола было важно отметить, что российский парламентаризм быстро адаптируется к текущей повестке. Восьмой созыв Госдумы обновился наполовину, появилась пятая партия, пришло много общественников. По словам политолога, члена комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павла Склянчука, это предопределило стиль работы парламента в условиях новой реальности.

Путин: Только народ России является источником власти в нашей стране
Путин: Только народ России является источником власти в нашей стране

"Основные характеристики — запрет депутатам на выезд за границу, поездки парламентариев на фронт, законодательство об интеграции новых территорий, социальная защита участников СВО. Произошла адаптация парламентаризма к новой реальности. Проводится работа на новых территориях. Появились депутаты-добровольцы. Российский парламентаризм достиг зрелости, сложилась политическая культура межпартийной дискуссии. Исполнительная и законодательная власть работают сообща", — пояснил эксперт.

Напомним, что День российского парламентаризма празднуется 27 апреля, поскольку именно в этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи — первый в истории страны демократический институт.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Алексей Берковиц
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