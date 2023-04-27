Сад Хаяо Миядзаки снова откроется в Петербурге

Знаменитый сад Хаяо Миядзаки, который закрылся прошлым летом, 19 мая снова откроет для посетителей свои двери. Создатели пространства переносят его в открытый двор на Гатчинской улице, 23–25. Но, как уточнили сами "Небесные бродяги", пока на время.

Режиссёр театра Илья Лошаков пояснил газете "Петербургский дневник", что организаторы договорились об установке сада в новом месте, но с условием, что это не испортит вид фасадов и сохранит асфальт. Поэтому стены больше не будут пестрить рисунками. Однако территорию планируется озеленить и "заселить её множеством самых разных персонажей из произведений Хаяо Миядзаки".

"Мы не знаем, какая тут почва, поэтому отказались от съедобных культур. Пока только горошек посадили, чтобы он красиво завивался. Сегодня мы посадили бархатцы, надеемся, они приживутся. Сажать будем не только семена, но и уже подросшие растения. Часть цветов мы расставим по территории прямо в горшках", — рассказал Лошаков.

Волшебный сад будет открыт лишь до 1 сентября, и пока нельзя сказать, останется ли он в Петроградском районе навсегда.

"Мы хотим отработать это лето и понять, понравится ли горожанам наш новый сад, будет ли комфортно нашим соседям. Если всё пройдёт хорошо, то будем пытаться что-то делать дальше", — добавил режиссёр.