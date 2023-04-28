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27 апреля, 22:45

Опубликованы первые кадры из продолжения "Дюны" с Зендаей и Тимоти Шаламе

Vanity Fair показал первые кадры из сиквела "Дюны" с Зендаей и Тимоти Шаламе

<p>Кадр из фильма "Дюна-2". Обложка © <a href="https://www.vanityfair.com/hollywood/2023/04/dune-part-two-exclusive-first-look" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vanityfair.com</a></p>

Кадр из фильма "Дюна-2". Обложка © vanityfair.com

Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из сиквела "Дюны" с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях. Они стали частью большого материала, посвящённого новой работе режиссёра Дени Вильнёва.

Продолжение "Дюны" было анонсировано летом 2022 года. В картине фигурирует множество знакомых и новых персонажей. В фильме роли исполнили такие актёры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.

  • Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
    Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
  • Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
    Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
  • Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
    Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
  • Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
    Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
  • Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com
    Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com

Кадр из фильма "Дюна-2". Фото © vanityfair.com

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Напомним, в декабре 2022 года Шаламе сообщил о завершении съёмок второй части "Дюны". Съёмки продолжались пять месяцев, они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

Юлия Коновалова
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