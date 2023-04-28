Опубликованы первые кадры из продолжения "Дюны" с Зендаей и Тимоти Шаламе
Vanity Fair показал первые кадры из сиквела "Дюны" с Зендаей и Тимоти Шаламе
Кадр из фильма "Дюна-2". Обложка © vanityfair.com
Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из сиквела "Дюны" с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях. Они стали частью большого материала, посвящённого новой работе режиссёра Дени Вильнёва.
Продолжение "Дюны" было анонсировано летом 2022 года. В картине фигурирует множество знакомых и новых персонажей. В фильме роли исполнили такие актёры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.
Напомним, в декабре 2022 года Шаламе сообщил о завершении съёмок второй части "Дюны". Съёмки продолжались пять месяцев, они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.