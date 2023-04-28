Путин обратился к буддистам в честь открытия крупнейшего в России дацана
Путин: Открытие монастыря в Кызыле приобщит верующих к духовному наследию
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного открытия крупнейшего в стране буддийского монастыря — дацана "Тубтен Шедруб Линг" в столице Республики Тыва Кызыле. Глава государства выразил уверенность, что это приобщит верующих к бесценному духовному наследию.
"Уверен, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны, послужит приобщению верующих, прежде всего молодёжи к завещанному предками бесценному духовному и нравственному наследию", — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По словам президента, реализация значимой и исторически важной инициативы стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины России, её стремлению сохранить непреходящие ценности этой древней религии, которые уже на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.
"Ещё раз от души поздравляю вас с большим праздничным событием, желаю доброго здоровья и благополучия", — добавил российский лидер.
Как уже писал Лайф, сегодня в Кызыле проходит освящение и торжественное открытие дацана "Тубтен Шедруб Линг". Крупнейший в нашей стране буддийский храмовый комплекс был создан по инициативе уроженца Тувы министра обороны Сергея Шойгу на месте, которое благословил Далай-лама XIV во время визита в республику в 1992 году.