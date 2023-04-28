Раскрыт прогноз курса рубля на май: Какая интрига кроется в решении Центробанка по ключевой ставке На этой неделе звучали прогнозы, что ЦБ поднимет ключевую ставку. Тем не менее регулятор оставил ставку на уровне 7,5% годовых. Какое значение это решение имеет для рубля, вкладов и кредитов? 28 апреля, 11:22 Курс рубля отреагирует на решение по ключевой ставке ЦБ. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Центробанк не поднимал ключевую ставку с 16 сентября. Ещё в марте экономисты стали говорить о том, что этот тренд может закончиться и регулятор изменит монетарную политику. Впрочем, такие ожидания не оправдались. Ставка осталась неизменной. Правда, сторонники ужесточения монетарной политики отметили, что вероятность повышения ставки 28 апреля увеличилась. Однако Центробанк и на этот раз оставил ставку неизменной.

— Решение сохранить ставку является сегодня пятым подряд. В последний раз ставка менялась в сентябре прошлого года. Стоит отметить, что это самая длинная пауза за последние два года, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Сергей Чеврычкин.

Он обратил внимание, что Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе, посвященном экономической ситуации в Европе, отметил, что российская экономика, вопреки ранее представленным прогнозам, оказалась более устойчивой к санкциям.

Из доклада следует, что после резкого падения во втором квартале 2022 года экономике России удалось восстановиться в третьем и четвертом кварталах. За прошлый год спад производства снизился до 2,1%. В 2023 году МВФ ожидает роста ВВП на 0,7%.

Ожидания участников рынка совпало с принятым решением ЦБ. Сохранившаяся ключевая ставка на уровне 7,5% годовых символизирует достигнутую устойчивую макроэкономическую стабильность в России. Так охарактеризовал решение Центробанка финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Сегодня банковская система страны обладает колоссальным запасом прочности. Российские финансисты уже прогнозируют потенциальную прибыль сектора в размере почти двух триллионов рублей в текущем году. Важным фактором для умеренно оптимистичных прогнозов становится и улучшение ситуации дефицита государственного бюджета. По итогам первого квартала текущего года он достиг лишь 2,4 трлн рублей вместо ожидаемого уровня 4 трлн рублей, — добавил Владислав Антонов.

По его словам, принятое решение практически не отразится на ставках по кредитам. При этом рубль, скорее всего, продолжит плавную сдачу позиций — и в первой декаде мая доллар достигнет отметки 82 рубля.

— Курс рубля остаётся на годовом минимуме, невзирая на отскок нефти и слабость глобального доллара DXY. До конца весны ожидаем возврата доллара под планку 80 рублей и ниже — в направлении 77 рублей. Евро — к 85 рублям, поддержка в юане — на 11,3 рубля, шанс туда добраться к лету значительный, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он также обратил внимание, что акции сильно подорожали за последние месяцы. По доходности российский рынок считается лучшим в мире (+23% с начала 2023 года). Аналитик ожидает продолжения ралли выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, или до 20% от текущих.

— Депозитно-кредитный рынок в принципе копирует траекторию монетарного цикла. Соответственно, ставки останутся примерно на тех же уровнях, что и последние месяцы. А при разгоне инфляции доходность вкладов может с текущих 7,7% подрасти до 8%, но, видимо, пока это максимум, — считает Михаил Зельцер.

Тем не менее аналитики не исключают, что на ближайших заседаниях Центробанк всё-таки будет повышать ключевую ставку. Есть мнения, что до конца года она может вырасти до 9%, для таких прогнозов тоже есть свои основания. Впрочем, обстановка на рынках меняется сейчас очень быстро и зависит во многом от внешних факторов, поэтому делать долгосрочные прогнозы сейчас проблематично.

Авторы Нина Важдаева