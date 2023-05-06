Приказали долго жить: Учёные нашли способ спасти легендарный "Вояджер" Термогенератор скоро уже не сможет питать его научные приборы, а значит, мы теряем связь с уникальным исследователем межзвёздного пространства. Но выход есть. 5 мая, 23:40 Космический корабль "Вояджер". Обложка © Flickr / NASA / JPL-Caltech / Björn Jónsson

Куда летят "Вояджеры"

Братья-близнецы "Вояджер-1" и "Вояджер-2" полетели в космос в 1977 году почти одновременно. Правда, так получилось, что второй полетел по факту первым. Оба изначально были рассчитаны на четыре-пять лет работы — задача была лишь долететь до Юпитера и Сатурна. Но потом инженеры решили устроить так называемый гравитационный манёвр, то есть ускорить зонды за счёт гравитации газовых гигантов, и отправили их сначала к Урану и Нептуну, а потом и вовсе за пределы Солнечной системы. На этом видео довольно понятно показано, как они летели и как гравитация планет заставляла их менять направление.

Траектории полёта зондов "Вояджер-1" и "Вояджер-2"

"Вояджер-1" условную границу межзвёздного пространства пересёк в 2012 году, "Вояджер-2" — в 2018-м. Летят они в разные стороны от эклиптики — той плоскости, в которой вокруг Солнца вращаются планеты. Как рассказали в NASA, первый движется в направлении созвездия Змееносца, а второй — в сторону Стрельца и Павлина. "Вояджер-2" сейчас на расстоянии уже почти 20 миллиардов километров. Для сравнения: Землю и Плутон разделяет (в зависимости от их взаимного расположения) примерно от четырёх до семи миллиардов километров.

Так вот, именно второй сейчас спасают инженеры.

Почему "Вояджер" умирает

Космический корабль "Вояджер", пролетающий мимо Юпитера и Сатурна, а также их спутников. Август 1977 года. Фото © Flickr / NASA / JPL / Post-processing

Потому что время приходит. Как уже было упомянуто выше, он бороздит просторы Вселенной уже 46-й год. Питается от радиоизотопного термогенератора, который вырабатывает электричество из энергии распада плутония-238. И, конечно, топлива год от года становится всё меньше, генератор слабеет, и инженеры всячески экономят его энергию, чтобы он продержался максимально долго. К примеру, на нём (как и на брате-близнеце) установлено десять научных приборов, но пять уже отключили, оставили детекторы космических лучей, низкоэнергетических частиц, частиц солнечной плазмы (которые и туда долетают), электромагнитных волн в этой плазме и магнитометр.

Так вот, сейчас возникает ситуация, что и на оставленные пять приборов уже генератора не хватает. А их отключать очень не хочется: они дают уникальнейшую информацию о том, что творится за пределами нашей планетной системы. Поэтому придумали ход конём: решили переключиться на резервный генератор, который отдельно обслуживает систему защиты от скачков напряжения. Конечно, теперь получается, что защита не работает, но на самом деле, как объясняют специалисты, пока с напряжением всё там достаточно спокойно и лучше дать приборам поработать. А когда уже и резервный генератор иссякнет, придётся по очереди отключать и самое необходимое. Во всяком случае, до сих пор неминуемая естественная смерть "Вояджеру-2" грозила уже вот-вот, то есть в 2023 году, а теперь этот грустный момент откладывается до 2026 года.

Кстати, "Вояджер-1", возможно, проживёт и немного подольше: у него, к сожалению, один прибор сломался в самом начале, поэтому сейчас работает только четыре из десяти. Зато меньше расход энергии. Правда, недавно забарахлила система определения местоположения, то есть сигнал он передавал, но данные о местоположении были странные. Хоть голову и пришлось поломать, но в итоге разобрались. Говорят, бортовой компьютер из-за радиации стал сбоить.

И стоит напомнить, что даже после полного отключения питания и потери связи эти легендарные космические странники не прекратят свой полёт: фантастическое путешествие продолжится — через тысячи лет "Вояджеры" окажутся в окрестностях других звёзд.

Авторы Адель Романенкова