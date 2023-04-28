Путин: Страны, желавшие создать России проблемы, устроили их для самих себя
Страны, которые хотели создать России проблемы, в итоге создали их для самих же себя. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.
"Посмотрите на тех, кто создаёт нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе", — отметил глава государства, обращаясь к участникам встречи.
Совет законодателей — это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители законодательных органов государственной власти российских регионов.
LIFE / Павел Баранов