Путин: Страны, желавшие создать России проблемы, устроили их для самих себя

Страны, которые хотели создать России проблемы, в итоге создали их для самих же себя. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.

"Посмотрите на тех, кто создаёт нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе", — отметил глава государства, обращаясь к участникам встречи.