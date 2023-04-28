КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:29

Путин: Страны, желавшие создать России проблемы, устроили их для самих себя

Страны, которые хотели создать России проблемы, в итоге создали их для самих же себя. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.

"Посмотрите на тех, кто создаёт нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе", — отметил глава государства, обращаясь к участникам встречи.

Путин прокомментировал санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло"

Путин прокомментировал санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло"

Совет законодателей — это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители законодательных органов государственной власти российских регионов.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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