КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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Марафон желаний: Сколько танков и автоматов можно купить на налоговый миллиард Блиновской

Лайф подсчитал, на что можно было бы потратить почти миллиард рублей, которые популярная блогерша Елена Блиновская, по версии следствия, недоплатила в бюджет государства.

28 апреля, 23:40
<p>Елену Блиновскую оставили под домашним арестом после возбуждения дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей © LIFE. Елена Блиновская и танк Т-90. Фото © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/blue-view-empty-weather-long-landscape_1243829.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / 4045</a></p>

Елену Блиновскую оставили под домашним арестом после возбуждения дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей © LIFE. Елена Блиновская и танк Т-90. Фото © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © Freepik / 4045

Популярную блогершу и основателя "Марафона желаний" подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на один миллиард. В общей сложности ей грозит до семи лет лишения свободы. Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня и запретил ей пользоваться Интернетом.

Что случилось с Блиновской

27 апреля "королеве марафонов" Елене Блиновской было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. По данным Следственного комитета РФ, она использовала схему дробления бизнеса и в 2019–2021 годах не уплатила НДС и НДФЛ на сумму около миллиарда рублей.

На сегодняшний день известно о недоимке 918 миллионов рублей. Помимо этого, Блиновская также подозревается в отмывании 43 миллионов рублей. Как отмечают эксперты, в ходе следствия могут всплыть очередные недоплаты и общая цифра может вырасти до миллиарда рублей.

Лайф провёл эксперимент, подсчитав, сколько всего полезного можно купить, например, для специальной военной операции.

Что можно купить на миллиард, который задолжала Блиновская

На миллиард рублей, за неуплату которых блогер Блиновская оказалась под следствием, можно докупить для Российской армии полноценный боевой вертолёт, а также другое вооружение, которое пригодится для проведения специальной военной операции на Украине.

Сколько военной техники можно купить на миллиард рублей

Сколько военной техники можно купить на миллиард рублей

Сколько снаряжения можно купить на миллиард рублей Блиновской

Помимо закупки вооружения миллиард рублей, которые должна заплатить в казну Елена Блиновская, для Российской армии можно докупить десятки тысяч единиц высококлассного снаряжения: бронежилеты, шлемы, комплекты формы и многое другое.

Сколько военной техники можно купить на миллиард рублей

Сколько военной техники можно купить на миллиард рублей

Миллиард рублей можно потратить также на специальные тренажёры для курсантов авиационных вузов, оборудование для центров по обучению операторов БПЛА, закупку военной и гражданской техники и многое другое, что востребовано в зоне проведения спецоперации.

Не Tiffany, но круче: ФСИН приготовила Блиновской особый электронный браслет

Не Tiffany, но круче: ФСИН приготовила Блиновской особый электронный браслет

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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