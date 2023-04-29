В России в 2024 году пройдут международные военно-спортивные игры
Шойгу анонсировал международные военно-спортивные игры CISM в России в 2024 году
В 2024 году в России пройдут первые международные игры учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств — участников CISM (Международный совет военного спорта). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта", — сказал Шойгу на встрече с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом
Также, по словам главы Минобороны России, в августе этого года в Москве под эгидой CISM пройдёт первый международный турнир по регби-7. Шойгу отметил, что Россия считает крайне важным сотрудничество и участие во всех этих мероприятиях. Военный спорт "показывает, что военные могут не только воевать на поле боя, но и мирно соревноваться на спортивных аренах", подчеркнул глава оборонного ведомства РФ.
Напомним, Международный совет военного спорта отказался поддержать санкции против России. Более того, россиянку Владу Кривенко, сержанта ВДВ, признали спортсменом года.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий