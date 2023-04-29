В России в 2024 году пройдут международные военно-спортивные игры

В 2024 году в России пройдут первые международные игры учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств — участников CISM (Международный совет военного спорта). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта", — сказал Шойгу на встрече с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом

Также, по словам главы Минобороны России, в августе этого года в Москве под эгидой CISM пройдёт первый международный турнир по регби-7. Шойгу отметил, что Россия считает крайне важным сотрудничество и участие во всех этих мероприятиях. Военный спорт "показывает, что военные могут не только воевать на поле боя, но и мирно соревноваться на спортивных аренах", подчеркнул глава оборонного ведомства РФ.