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Опубликовано 29 апреля 2023, 12:34
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ЧОП в Москве проверяют из-за отчисления ВСУ "налога" с зарплаты сотрудников

В Москве проверяют ЧОП, отчисляющую ВСУ деньги с зарплаты сотрудников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Москве полиция проверяет охранную организацию, жертвующую часть денег на нужды ВСУ. Как пишет SHOT, на протяжении нескольких месяцев 44-летний житель столицы мониторил интернет на предмет вакансий и недавно нашёл, как предполагал, подходящую работу.

Созвонившись с работодателем, он узнал все подробности и уже думал согласиться, однако в конце его предупредили, что ежемесячно руководство принудительно отчисляет из заработка каждого сотрудника по две тысячи рублей украинской армии. Ошарашенный москвич сразу бросил трубку и сообщил о "налогоплательщике" в полицию. Теперь она проверяет сочувствующее противнику охранное предприятие.

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Ранее ФСБ задержала москвичку за помощь ВСУ. Женщину отправили в СИЗО на два месяца, а правоохранители выясняют все подробности преступления.

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Матвей Константинов
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