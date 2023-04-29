ЧОП в Москве проверяют из-за отчисления ВСУ "налога" с зарплаты сотрудников
В Москве проверяют ЧОП, отчисляющую ВСУ деньги с зарплаты сотрудников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве полиция проверяет охранную организацию, жертвующую часть денег на нужды ВСУ. Как пишет SHOT, на протяжении нескольких месяцев 44-летний житель столицы мониторил интернет на предмет вакансий и недавно нашёл, как предполагал, подходящую работу.
Созвонившись с работодателем, он узнал все подробности и уже думал согласиться, однако в конце его предупредили, что ежемесячно руководство принудительно отчисляет из заработка каждого сотрудника по две тысячи рублей украинской армии. Ошарашенный москвич сразу бросил трубку и сообщил о "налогоплательщике" в полицию. Теперь она проверяет сочувствующее противнику охранное предприятие.
Ранее ФСБ задержала москвичку за помощь ВСУ. Женщину отправили в СИЗО на два месяца, а правоохранители выясняют все подробности преступления.