ЧОП в Москве проверяют из-за отчисления ВСУ "налога" с зарплаты сотрудников

В Москве полиция проверяет охранную организацию, жертвующую часть денег на нужды ВСУ. Как пишет SHOT , на протяжении нескольких месяцев 44-летний житель столицы мониторил интернет на предмет вакансий и недавно нашёл, как предполагал, подходящую работу.

Созвонившись с работодателем, он узнал все подробности и уже думал согласиться, однако в конце его предупредили, что ежемесячно руководство принудительно отчисляет из заработка каждого сотрудника по две тысячи рублей украинской армии. Ошарашенный москвич сразу бросил трубку и сообщил о "налогоплательщике" в полицию. Теперь она проверяет сочувствующее противнику охранное предприятие.