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30 апреля, 07:59

На Рублёвском шоссе "феррари" разорвало на две части

Ferrari без номеров разорвало после удара на Рублёвском шоссе в Москве

На Рублёвском шоссе в Москве автомобиль Ferrari врезался в столб и разлетелся на части. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в ночь на 30 апреля.

23-летняя девушка попала в ДТП на Ferrari. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, у иномарки не было номеров. В автомобиле ехала нетрезвая 23-летняя девушка, которая накануне праздновала день рождения.

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Пострадавшую госпитализировали. Она выжила, и ей удалось избежать серьёзных травм. Девушка уже выложила на своей странице в соцсети видео, на котором рассказала о том, что ей чудом удалось остаться в живых.

"День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая. Реально у меня сегодня второй день рождения", — сказала она.

По данным SHOT, водитель разбившегося "феррари" — 29-летний бизнесмен по имени Муса Сулиманов. Он занимается куплей-продажей эксклюзивных авто, красивых автономеров.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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