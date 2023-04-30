На Рублёвском шоссе "феррари" разорвало на две части

На Рублёвском шоссе в Москве автомобиль Ferrari врезался в столб и разлетелся на части. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в ночь на 30 апреля.

23-летняя девушка попала в ДТП на Ferrari. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, у иномарки не было номеров. В автомобиле ехала нетрезвая 23-летняя девушка, которая накануне праздновала день рождения.

Пострадавшую госпитализировали. Она выжила, и ей удалось избежать серьёзных травм. Девушка уже выложила на своей странице в соцсети видео, на котором рассказала о том, что ей чудом удалось остаться в живых.

"День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая. Реально у меня сегодня второй день рождения", — сказала она.

По данным SHOT, водитель разбившегося "феррари" — 29-летний бизнесмен по имени Муса Сулиманов. Он занимается куплей-продажей эксклюзивных авто, красивых автономеров.