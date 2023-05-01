В Одессе усилят полицейские наряды в годовщину трагедии в Доме профсоюзов

Власти Одессы собираются усилить меры безопасности в городе. Об этом заявил спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

"Будет усиление охраны общественного порядка", — приводит его слова издание Klymenko Time.

Так, 2 мая, в годовщину пожара в Доме профсоюзов, будет привлечено больше правоохранителей для патрулирования улиц. Меры безопасности власти ужесточат и 9 мая. А вот время комендантского часа останется прежним — с 00:00 до 05:00.