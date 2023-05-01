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1 мая, 10:16

В Одессе усилят полицейские наряды в годовщину трагедии в Доме профсоюзов

Власти Одессы усилят 2 и 9 мая меры безопасности

Власти Одессы собираются усилить меры безопасности в городе. Об этом заявил спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

"Будет усиление охраны общественного порядка", — приводит его слова издание Klymenko Time.

Так, 2 мая, в годовщину пожара в Доме профсоюзов, будет привлечено больше правоохранителей для патрулирования улиц. Меры безопасности власти ужесточат и 9 мая. А вот время комендантского часа останется прежним — с 00:00 до 05:00.

В Артёмовске погиб боец ВСУ, участвовавший в поджоге одесского Дома профсоюзов

В Артёмовске погиб боец ВСУ, участвовавший в поджоге одесского Дома профсоюзов

А в прошлом году в Одессе запретили траурные мероприятия в день памяти о трагедии 2 мая 2014 года. Девять лет назад действия националистов привели к гибели 48 человек.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Светлана Оперук
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