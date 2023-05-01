Американка застонала от "оргазма всего тела" на концерте Чайковского

В США на концерте, посвящённом легендарному русскому композитору Петру Чайковскому, произошёл весьма необычный случай. Как сообщает газета Los Angeles Times, во время исполнения музыкантами Пятой симфонии одна из слушательниц так прониклась искусством, что испытала "оргазм всего тела". Причём её громкие стоны на весь зал смутили не только других зрителей, но даже музыкантов в оркестре.

"Я видел девушку после того, как это произошло, и я предполагаю, что она испытала оргазм, потому что тяжело дышала, а её партнёр улыбался и смотрел на неё как бы в попытке не пристыдить", — рассказал журналистам один из зрителей концерта.

Несмотря на произошедшее, музыканты всё же продолжили играть. Ещё один любитель классической музыки отметил, что восторженные стоны оргазмирующей слушательницы идеально совпали с "романтической волной" Пятой симфонии Чайковского.