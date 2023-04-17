В США закрыли мюзикл "Призрак оперы" из-за кризиса

Легендарный мюзикл "Призрак оперы" последний раз состоялся на сцене театра "Маджестик" в Нью-Йорке, и теперь "ему надо отдохнуть" после 35 лет показов. Об этом пишет The New York Times.

Издание напоминает, что спектакль был сыгран на Бродвее 13 981 раз. На последний спектакль организаторы пригласили участников премьерной постановки 1988 года. Композитор и автор партитуры Эндрю Ллойд Уэббер посвятил этот показ сыну Николасу, скончавшемуся около месяца назад.

Продюсер мюзикла Кэмерон Макинтош пообещал, что шоу вернётся на сцены, но сейчас "ему надо отдохнуть". Слухи о завершении спектаклей появились ещё в прошлом году. Как уточняет газета, причиной тому стал постпандемийный и финансовый кризис. Организаторам пришлось искать способы привлечь аудиторию, так как билеты плохо раскупались.