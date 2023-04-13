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13 апреля, 07:57

Главного дирижёра Одесской оперы уволили из-за выступления в театре мужа Анны Нетребко

<p>Оперные артисты Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Оперные артисты Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Главного дирижёра Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслава Чернухо-Волича уволили по политическим мотивам. Он выступил в азербайджанском театре, который возглавляет Юсиф Эйвазов — супруг российской оперной певицы Анны Нетребко. На родине Чернухо-Волича этого не поняли, пишут РИА "Новости".

В Баку украинец выступал в качестве приглашённого дирижёра в спектакле "Богема", премьера которого состоялась 8 апреля. А буквально за день до этого директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета был назначен Юсиф Эйвазов, муж народной артистки России Анны Нетребко.

Как сообщили в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, свой творческий вояж Чернухо-Волич с администрацией не согласовал.

"Причиной прерывания контракта стало принятие господином Воличем личного, не согласованного с дирекцией театра решения о дирижировании спектаклем в Бакинской опере, где накануне произошли кадровые изменения и на должность директора был назначен Юсиф Эйвазов", — заявили в театре.

"Долбоящеры" не помогли: Украинцы сорвали концерт хамившей русским Анны Нетребко на Тайване

"Долбоящеры" не помогли: Украинцы сорвали концерт хамившей русским Анны Нетребко на Тайване

Ранее Лайф писал, что проживающая в Италии украинка Наталья Гебрич обвинила мэра города Ареццо Алессандро Гинелли в поддержке российских артистов и планирует подать иск в суд. И причиной стал концерт Анны Нетребко.

Марина Калегина
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