Дома-книжки на Новом Арбате украсили первомайской подсветкой

В Москве на Новом Арбате на знаменитых домах-книжках появилась праздничная подсветка в честь 1 Мая: знаменитые здания украсили яркие поздравительные открытки и традиционный лозунг Первомая "Мир! Труд! Май!".

Праздничная подсветка в честь 1 Мая на знаменитых домах-книжках на Новом Арбате в Москве. Видео © LIFE

Такая подсветка зажигалась и в прошлом году, когда световое панно заиграло триколором и изображением герба с двуглавым орлом в честь Дня России. А на фасаде Большого театра высветилась смена композиций.