В США отменили обязательную вакцинацию от ковида для иностранцев с 12 мая

США с 12 мая отменяют необходимость для прибывающих в страну иностранцев иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Это относится также к федеральным служащим и подрядчикам. Такое распоряжение представила общественности пресс-служба Белого дома.

"Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования о вакцинации от CoViD-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров 12 мая. В этот же день завершится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с CoViD-19", — указано в документе.