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1 мая, 22:59

В США отменили обязательную вакцинацию от ковида для иностранцев с 12 мая

Власти США отменили требование обязательной вакцинации от ковида для иностранцев

США с 12 мая отменяют необходимость для прибывающих в страну иностранцев иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Это относится также к федеральным служащим и подрядчикам. Такое распоряжение представила общественности пресс-служба Белого дома.

"Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования о вакцинации от CoViD-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров 12 мая. В этот же день завершится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с CoViD-19", — указано в документе.

MSD прекратила поставки ряда вакцин в Россию

MSD прекратила поставки ряда вакцин в Россию

Ранее в США приостановили обязательную вакцинацию в компаниях. А всё потому, что постановление влечёт за собой дополнительное финансовое бремя для бизнеса, угрожает уничтожением рабочей силы и нарушает Конституцию Америки.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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