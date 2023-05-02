Лайф узнал, какое отношение к пропавшим у "Роснано" 12 миллиардам имеет S7

Арбитражный суд Москвы поставил точку в судебном разбирательстве между государственной корпорацией "Роснано" и российским филиалом Plastic Logic — международной IT-компанией, которая, получив более десятка миллиардов госрублей, обязана была выпустить электронные учебники и обеспечить ими отечественные школы, однако так и не сделала этого.

Примечательно, что "Роснано" требовало взыскать лишь 700 тысяч рублей с фирмы – оператора скандального стартапа "планшет Чубайса", где пропало 12 бюджетных миллиардов. Суд удовлетворил требования.

— Выпуск гаджетов реально и не планировался, а целью проекта был вывод денег за рубеж, — предполагала в 2014 году тогдашний первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По её словам, имели место "факты мошенничества при кредитовании".

Счётная палата выяснила, что деньги могли выводиться Plastic Logic через ЗАО "Пластик лоджик" (российский филиал). При этом часть средств из оператора вывели, когда его совладельцем стала семья российских миллиардеров Филёвых — владельцев авиаперевозчика S7 Airlines. После того как семья Филёвых стала крупным акционером Plastic Logic, оттуда начали выводиться средства.

Пока в РФ гремели скандалы по поводу "планшета Чубайса", капитал британской Plastic Logic превысил 35 миллионов фунтов стерлингов, то есть почти четыре миллиарда рублей. При этом в феврале прошлого года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филёв. Затем Plastic Logic стала банкротиться, сейчас оттуда активно выводятся деньги якобы на погашение неких долговых обязательств.