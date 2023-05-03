Это не комета: Фотограф заснял загадочное явление в космосе Невероятное свойство самой близкой к Солнцу планеты удивляет даже учёных, хотя его предсказывали ещё много десятилетий назад. 2 мая, 23:40 Меркурий. Фото © Shutterstock

У германского астрофотографа Себастьяна Уолтмера, наверное, очень и очень мощный телескоп: с его помощью он даже однажды запечатлел со двора собственного дома астронавтов Международной космической станции, работавших в этот момент в открытом космосе. А на днях его удивительная коллекция пополнилась вот таким изображением.

Меркурий с кометоподобным хвостом. Фото © Twitter / SETI institute

Оно тоже позволяет говорить о поразительных возможностях современной техники: Меркурий вообще увидеть, а тем более сфотографировать очень трудно — так же, как и Венера, это так называемая внутренняя планета Солнечной системы, то есть она находится внутри пределов орбиты Земли. А это означает, что она постоянно находится в той же стороне, что и Солнце. Единственный мимолётный шанс — это поймать тот момент, когда наше светило либо только что зашло, либо вот-вот зайдёт. Но даже при этом нужна очень чувствительная оптика и специальные фильтры. Так вот, это действительно такой "кометоподобный" Меркурий. Подобное явление наблюдают уже последние лет двадцать, а ещё за несколько десятилетий до этого учёные его предсказывали.

Откуда у Меркурия хвост

Космический корабль "Маринер-10". Фото © NASA

Пожалуй, стоит начать с того, что в 1974 году космический аппарат "Маринер-10" трижды пролетел мимо Меркурия (один раз даже побывал всего в трёх сотнях километров от поверхности) и обнаружил, а вернее, подтвердил давнее подозрение учёных: эта, казалось бы, маленькая и постоянно выжигаемая Солнцем планетка, несмотря ни на что, имеет некую очень разрежённую, но атмосферу. Состоит она в основном из кислорода, натрия, водорода и гелия. Удивительно, что, к примеру, водород и гелий на Меркурий "надувает" солнечным ветром, то есть это летящие от Солнца частицы. Остальные вещества постоянно поступают из вулканов, образуются при реактивном распаде в недрах Меркурия и приносятся с кометами и метеоритами. Но все эти частицы там настолько разрежённо летают, что, в общем-то, даже мало друг с другом контактируют и, соответственно, мало передают друг другу тепло. Поэтому хоть поверхность планеты на дневной стороне раскаляется до +400 с лишним градусов Цельсия, эта хилая псевдоатмосфера нагревается в лучшем случае до примерно -60 градусов Цельсия.

В данном случае хвост, который попал в кадр, состоит из натрия. Его в атмосфере Меркурия довольно много — 29%. И натрий под потоком солнечных заряжённых частиц ионизируется, то есть его атомы лишаются электронов, и от этого начинает светиться. Ветер частиц от нашей звезды заставляет этот светящийся натриевый хвост вытягиваться на миллионы километров.

Логично предположить, что Меркурий временно превращается в комету при максимальном приближении к Солнцу. Это называется перигелием. В этот момент планета пролетает всего в 46 миллионах километров от светила. Для сравнения: в афелии (самой дальней точке орбиты) Меркурий удаляется на 69 миллионов километров. Кстати, у этой планеты самая вытянутая, "эксцентричная" орбита в Солнечной системе. Ещё более вытянутая только у Плутона, но он у нас теперь к планетам не зачисляется. И ещё свою роль неизбежно должно играть то, что сейчас Солнце приближается к пику 11-летнего цикла своей активности, поэтому из него то и дело вырываются штормовые потоки плазмы.

Авторы Адель Романенкова