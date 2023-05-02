Сибирячка с ДЦП научилась писать картины кончиком носа

18-летняя Алёна Мельникова из посёлка Верх-Чебула Кемеровской области пишет замечательные картины несмотря на то, что не может держать в руках ни кисти, ни краски. Несмотря на страшный диагноз — ДЦП, девушка закончила школу и нашла призвание в жизни, а совсем недавно у неё прошла первая выставка.

В Кемеровской области девушка с ДЦП научилась писать картины носом. Видео © LIFE

Чтобы рисовать картины, Алёна использует специальное приспособление, закреплённое на кончике носа. Его придумала мама художницы. Так были созданы несколько десятков работ, и они раскупаются как горячие пирожки. Все вырученные деньги мастерица тратит на путешествия и курсы реабилитации.

"Когда начались вот эти все выставки, ажиотаж по поводу её работ, она более уверенная в себе стала: раз людям нравится, значит, я на правильном пути. Нашла своё место в жизни. Работает не покладая, сказала бы, рук, — нет, носа", — рассказала Лайфу мама девушки Лариса.