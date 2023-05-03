Чьи сим-карты заблокируют уже в мае 2023 года Россияне массово получают СМС от своих мобильных операторов с просьбой подтвердить паспортные данные. Некоторые граждане сразу решают, что это уловки мошенников, но оказывается, что нет. Кому могут за непредоставление информации заблокировать телефонный номер. 2 мая, 23:40 Сотовые операторы подсчитали свои убытки от массовой блокировки "серых" сим-карт и, чтобы этого избежать, предложили гражданам обновить паспортные данные, сохранив свои телефонные номера. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Кто и почему запрашивает паспортные данные абонентов

Большинство добропорядочных граждан приходят в удивление, когда получают на телефон уведомления от своего оператора связи о необходимости проверки паспортных данных. И действительно, что это ещё за проверки, если при подключении контракта сотрудники сотового салона уже запрашивали и проверяли все данные, разве они не сохранились? В ответ на это сами сотовые операторы заявляют, что, по их оценкам, на российском рынке сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтверждёнными данными. Но как так получилось, у них однозначных объяснений нет.

Само-собой, что эта цифра отнюдь не порадовала Роскомнадзор, который как раз в мае в рамках борьбы с телефонными мошенниками запланировал серию мероприятий по борьбе с "серыми" сим-картами. Это при том, что ведомство говорит с уверенностью об изъятии только в прошлом году не менее 152 тысяч подобных сим-карт, выданных с нарушением закона.

Сотовый оператор требует обновить паспортные данные. Скрин © мобильный телефон

Операторы, оценив свои базы данных, тут же подсчитали, что простое отключение сим-карт, о владельцах которых сейчас нет достоверной документации, грозит им потерей ежемесячных доходов до 7 млрд рублей, и в связи с этим стали слать уведомления с предупреждениями чуть ли не всем подряд.

— Согласно закону "О связи" услуги могут быть оказаны только в том случае, если оператор обладает данными абонента, в статье 44 закреплено, что оператор ещё обязан проверять достоверность персональных данных абонентов, — пояснил Лайфу депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий-единоросс уточнил, что действия Роскомнадзора проводятся, в том числе, как мероприятия по исключению случаев ложных и мошеннических звонков, и поэтому операторам, чтобы не отвечать за действующих "серых" абонентов, проще их отключить.

Могут ли заблокировать мою сим-карту

Некоторые сим-карты обязательно заблокируют. Фото © Getty Images / EyesWideOpen

Получается, что если проигнорировать уведомление оператора и не предоставить ему свои паспортные данные, то теоретически сим-карту заблокировать могут.

— Да, формально закон "О связи" требует от компаний блокировать номера абонентов с неактуальными или неподтверждёнными данными, но по факту такое происходит очень редко. Сотовые операторы очень не заинтересованы в потере абонентской массы. Вероятнее всего, тем, кто в ближайшее время не откликнется на СМС, операторы не заблокируют номер, а например, ограничат услуги, позволят принимать только входящие звонки, тем самым стимулируя предоставить свои паспортные данные, — рассказал директор IT-компании FixIT Александр Золотарёв.

При этом, по словам эксперта, под ограничения, скорее всего, могут подпасть не только те самые мошенники, против которых заявлена проверка Роскомнадзора, но и добропорядочные граждане. Ведь большинство просто забывает уведомить своего оператора о смене паспорта, либо бывают случаи, когда при оформлении договора сотрудник салона сотовой связи допустил ошибку в написании даже одной цифры.

Как проще подтвердить свои данные

Само-собой, любой оператор хотел бы получить личную явку в салон сотовой связи, где его сотрудник, проверив данные паспорта и договора, сделал бы отметку в системе. Но есть возможность никуда не ходить, а подтвердить данные для мобильного оператора через Госуслуги. Для этого придётся зайти на сайт своего оператора и выбрать настройку "Проверить паспортные данные", после этого будет переход на портал Госуслуг, где нужно войти в учётную запись и дать разрешение на обработку информации оператором связи.

Очевидно, что такие манипуляции не очень понятны людям старшего поколения, для них предусмотрена опция подтверждения своих данных через Многофункциональные центры (МФЦ).

Что делать, если номер оформлен на ребёнка

Строго по закону заключать гражданский договор могут люди с 18 лет. Однако мобильные операторы нередко продавали сим-карты любому, кто просто предоставил паспорт (в России их выдают с 14 лет). Теперь, если действовать в соответствии со всеми требованиями, абонент, не достигший 18 лет, которому пришло СМС с предложением уточнить паспортные данные, должен явиться в салон сотовой связи с родителем или опекуном. Эксперты считают, что в целом ряде случаев так не произойдёт.

— Во-первых, как правило, такая услуга удостоверения номера подростка платная (в зависимости от оператора), а во-вторых, в прошлые годы значительное количество подобных сим-карт оформлялось по мере надобности как временные и баланс на них не поддерживается, — утверждает Яна, сотрудник одного из столичных салонов сотовой связи. А вот для детей младше 14 лет закон позволяет оформить номер на родителей, никаким нарушением это не является, поэтому, по мнению эксперта, таких переоформлений будет много.

Что делать, если номер оформлен на другого человека

Многие россияне настолько привыкли пользоваться сим-картами своих друзей и родственников, что даже не помнят, кто именно является настоящим абонентом, заключившим договор. Вот для них всё будет однозначно. В случае отсутствия подтверждения данных операторы дадут пару недель пользования с ограничениями, а после отключат, закон это позволяет. После чего некоторые компании уже через полгода-год снова запустят в продажу наиболее "красивые" из освободившихся номеров, и это тоже законно.

Подтвердить свои данные для сотового оператора можно через Госуслуги. Фото ©ТАСС / CTK via ZUMA Press / Milos Rum l Обращался ли к вам оператор с просьбой обновить данные? 0 Да, мне пришлось идти в салон связи. Нет, но если запросит предоставлю. Да, но я никуда не пойду.

Авторы Максим Греков