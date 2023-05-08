Почему эксперты заговорили о мирных переговорах по Украине, которые могут начаться осенью Сначала дефолт США, а потом выход из украинского кейса, резюмируют эксперты оживление темы мирных переговоров. 23183 23183 Обложка © Shutterstock

Фактор времени в СВО работает на Россию: пока одни западные СМИ трубят о готовности к контрнаступлению, а другие сомневаются в его результатах, наиболее прагматичные эксперты и аналитики уже рассуждают о категориях мира пост-Украины.

На днях глава Святого престола неожиданно заявил о "Мирной миссии" Ватикана, которая входит в комплекс усилий по посредничеству по регулированию конфликта. Согласно источникам, в папской резиденции речь может идти о "миссии представителей понтифика в обе столицы — Москву и Киев". "Это могут быть представители курии или дипломаты". Он напомнил, что Франциск в ходе пресс-конференции по дороге из Будапешта 30 апреля отметил, что данная инициатива "пока не публична".

Российские власти не имеют информации о работе "мирной миссии Ватикана" на Украине, отметили в Кремле. Но американская пресса бурлит предсказаниями о переключении внимания США в сторону Китая. В западных СМИ Украину списывают со счетов буквально каждый новый день и не по разу.

Черновик мирного договора

Пентагон поставил задачу разработать черновик соглашения об окончании конфликта между Россией и Украиной. Фото © Shutterstock

Пентагон поставил задачу разработать черновик соглашения об окончании конфликта между Россией и Украиной. Его намереваются предложить России после поражения, сообщил американский журналист Сеймур Херш. Ранее аналогичный проект договора готовили американские сенаторы. Известно, что документ не учитывает интересов России и предлагает сторонам вернуться к границам Украины в рамках 1991 года, что в Сети восприняли, как восстановление Советского Союза, при котором никакого отдельного государства Украина на карте мира не существовало.

Politico со ссылкой на источники в администрации США сообщает, что Белый дом обеспокоен украинским контрнаступлением, которое может не оправдать ожиданий, и обсуждает вариант прекращения огня без мирных переговоров.

The Washington Post пишет, что США опасно приблизились к финансовой катастрофе из-за госдолга: "Экономика может не выдержать. Ситуация настолько сложная, что законодатели не могут договориться, следует ли вести переговоры о повышении полномочий правительства по заимствованию".

— Любые переговоры, цитирую без кавычек, о потолке долга — это переговоры о том, должны ли мы объявить дефолт. Ответ прост, и ответ отрицательный, — цитирует газета слова сенатора Кунса.

The Washington Post отмечает, что существует риск, что правительственные счета останутся неоплаченными. Может произойти "первый в своём роде дефолт", который пошатнёт международные финансовые рынки. Но за этим последует выход из украинского проекта, считают эксперты, и он вот-вот начнётся.

Но за всеми этими публикациями скрывается не стремление к миру, а конец финансирования Киева. 2 мая министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен направила в Конгресс письмо, в котором сообщила, что, если не поднять потолок государственного долга до 1 июня, страна рискует оказаться в состоянии дефолта. Вот что заставляет множество посредников попытаться урвать медийный кусок славы медиатора.

Ещё одно событие, решившее судьбу Зеленского и давшее старт подготовке к разделу Украины — это звонок главы Китая президенту Незалежной, который спустя неделю эксперты стали называть "согласованием дорожной карты мирных переговоров".

Авторы Дмитрий Шестопалов