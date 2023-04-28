Топ-3 версии: Что означает телефонный звонок Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому Трактовок телефонного разговора главы КНР и президента Украины — до сих пор множество, Лайф собрал самые любопытные из них. 28 апреля, 08:55 Си Цзиньпин, Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock, © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

Состоявшееся на днях телефонное общение между главой Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским не получило конкретного объяснения, каждая из сторон прокомментировала звонок как попытку выяснения обстоятельств и возможностей мирного урегулирования. И если со стороны КНР мы услышали лишь максимально сдержанную дипломатическую трактовку, не раскрывающую конкретики переговоров, кроме как тезиса "мир лучше войны", то глава Незалежной поспешил с громкими заявлениями. Вроде тех, что "мир не будет достигнут за счёт территориальных компромиссов" и что "целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года".

На что отреагировала российская сторона. "Вопрос возвращения Украины в границы 1991 года не обсуждали и на московских переговорах Путина и Си Цзиньпина", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что "готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса" крайне позитивна, добавив, что "Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование...".

Российские политологи полагают, что этот диалог можно рассматривать как дополнительный шаг навстречу России. Так как китайская концепция больше выражает именно наши интересы. При этом не стоит забывать, что Китай хочет оказаться среди тех стран, которые примут участие в завершении конфликта, а также в достижении каких-то финальных договорённостей. А любое противостояние когда-то заканчивается.

Политические решения за звонком не последуют

Поскольку звонок состоялся после одобрения Пекином кандидатуры украинского посла, то его можно назвать сопроводительным, этого требует дипломатический этикет. Поэтому за ним вряд ли могут последовать особые политические изменения, считает часть экспертов. Напомним, послом Украины в КНР стал Павел Рябикин, который ранее занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Предложение, от которого Киев заставят отказаться

Китай продолжает продвигать свой план мирного урегулирования, который отчасти устраивает Россию, но полностью не противоречит мнению и замыслам США, поэтому Киев не сможет его принять. Почти два месяца унизительной для Украины паузы означают, что Пекин предлагает мир на условиях России.

Переговоры с Украиной о мире начались — идёт торг Киева

Фиксация переговоров — не самая популярная версия в российском сегменте обсуждения. Но на это указывает одна деталь, считают некоторые эксперты — главой делегации Китая по урегулированию кризиса на Украине станет бывший посол КНР в России Ли Хуэй. Об этом заявил замдиректора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь. Поэтому со стороны Киева и последовали неоднозначные заявления о территориальной целостности. А украинская власть подаёт разговор в СМИ как собственную большую победу.

Авторы Дмитрий Шестопалов