Экс-премьер Франции заявил о праве продавать паштет на Красной площади и потроллил русофобов
Экс-премьер Франции Фийон: Буду продавать паштет на Красной площади, если захочу
Экс-премьер Франции Франсуа Фийон. Обложка © Getty Images / Thibaud Moritz / IP3
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон жёстко ответил на обвинения в связях с Россией, которые ранее озвучили в парламенте страны. Об этом сообщает телеканал TV5Monde.
"Я веду свою профессиональную деятельность, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду торговать паштетом на Красной площади", — заявил Фийон на слушаниях парламентской комиссии по его делу.
Претензии к политику возникли у французских депутатов из-за его членства в советах директоров "Зарубежнефти" и "Сибура". Фийон занимал эти должности с 2021 года и покинул их после начала СВО. Инициатором проверки стала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Парламентарии обвинили Фийона в причастности к "политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции".
Бывший глава правительства отверг эти обвинения, но признал, что сталкивался с иностранным вмешательством. Только вот исходило оно не от России, а от "дружественной, союзнической страны под названием Соединённые Штаты".
"Нас с президентом Саркози пять лет прослушивало Агентство национальной безопасности [США]", — сказал Фийон, добавив, что "российское вмешательство" его никак не коснулось.
Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра Франции с 2007 по 2012 год. В прошлом год суд приговорил экс-премьера к четырём годам лишения свободы, в том числе к году тюремного заключения по делу о фиктивном трудоустройстве супруги в нижнюю палату парламента. Жена политика Пенелопа получила два года лишения свободы условно.