Экс-премьер Франции заявил о праве продавать паштет на Красной площади и потроллил русофобов

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон жёстко ответил на обвинения в связях с Россией, которые ранее озвучили в парламенте страны. Об этом сообщает телеканал TV5Monde.

"Я веду свою профессиональную деятельность, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду торговать паштетом на Красной площади", — заявил Фийон на слушаниях парламентской комиссии по его делу.

Претензии к политику возникли у французских депутатов из-за его членства в советах директоров "Зарубежнефти" и "Сибура". Фийон занимал эти должности с 2021 года и покинул их после начала СВО. Инициатором проверки стала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Парламентарии обвинили Фийона в причастности к "политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции".

Бывший глава правительства отверг эти обвинения, но признал, что сталкивался с иностранным вмешательством. Только вот исходило оно не от России, а от "дружественной, союзнической страны под названием Соединённые Штаты".

"Нас с президентом Саркози пять лет прослушивало Агентство национальной безопасности [США]", — сказал Фийон, добавив, что "российское вмешательство" его никак не коснулось.