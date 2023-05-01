Французы выполнили обещание и устроили масштабные митинги по всей стране

Почти 782 тысячи человек участвовали в первомайских акциях протеста против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщает BFM со ссылкой на МВД. По данным СМИ, на улицы Парижа вышло около 112 тысяч человек.

Тем временем профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" привёл другие данные. Там отметили, что число протестующих — 2,3 миллиона, при этом 550 тысяч из них находились на демонстрации во французской столице. По данным МВД, по всей стране задержано как минимум 180 человек, из которых 60 — в Париже. В городе во время акции один из полицейских получил серьёзные ожоги. А в ходе столкновений в Лионе ранены 22 человека, среди них — 16 правоохранителей.