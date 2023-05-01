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1 мая, 17:31

Французы выполнили обещание и устроили масштабные митинги по всей стране

Около 800 тысяч человек вышли на первомайские акции протеста во Франции

Почти 782 тысячи человек участвовали в первомайских акциях протеста против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщает BFM со ссылкой на МВД. По данным СМИ, на улицы Парижа вышло около 112 тысяч человек.

Митинги против пенсионной реформы во Франции. Видео © Twitter / JulesRavel1 / theinformantofc / Masleuu

Тем временем профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" привёл другие данные. Там отметили, что число протестующих — 2,3 миллиона, при этом 550 тысяч из них находились на демонстрации во французской столице. По данным МВД, по всей стране задержано как минимум 180 человек, из которых 60 — в Париже. В городе во время акции один из полицейских получил серьёзные ожоги. А в ходе столкновений в Лионе ранены 22 человека, среди них — 16 правоохранителей.

В Париже 1 Мая отметили слезоточивым газом на масштабном митинге

В Париже 1 Мая отметили слезоточивым газом на масштабном митинге

Напомним, масштабные акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались 28 марта. В один из дней на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, а в Париже — 93 тысячи. Несмотря на это, президент Эмманюэль Макрон подписал закон о принятии реформы. Телеобращение главы государства о пенсионной реформе также вызвало протесты по всей Франции.

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Twitter / OSINT_Tactical

Никита Осипов
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