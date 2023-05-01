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1 мая, 14:30

В Париже 1 Мая отметили слезоточивым газом на масштабном митинге

В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих

В Париже на демонстрации против пенсионной реформы произошли столкновения протестующих и полиции. В ходе стычек правоохранители применили слезоточивый газ.

Акции протеста в Париже. Видео © Twitter / Arwenstar / Prikasette / OSINT_Tactical

В префектуре полиции французской столицы указали, что до начала шествия было задержано несколько человек. У них изъяли предметы, которые могли использоваться против сотрудников правоохранительных органов. Столкновения с полицией начались почти сразу после начала движения протестующих от площади Республики.

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Демонстранты забрасывают правоохранителей бутылками и камнями, разбивают остановки общественного транспорта и витрины банков, жгут мусорные баки. Есть информация о пожарах.

Напомним, масштабные акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались 28 марта. В один из дней на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, а в Париже — 93 тысячи. Несмотря на это, президент Эмманюэль Макрон подписал закон о принятии реформы. Телеобращение главы государства о пенсионной реформе также вызвало протесты по всей Франции.

Обложка ©

Getty Images / Kiran Ridley

Илья Суриков
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