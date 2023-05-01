В Париже 1 Мая отметили слезоточивым газом на масштабном митинге

В Париже на демонстрации против пенсионной реформы произошли столкновения протестующих и полиции. В ходе стычек правоохранители применили слезоточивый газ.

В префектуре полиции французской столицы указали, что до начала шествия было задержано несколько человек. У них изъяли предметы, которые могли использоваться против сотрудников правоохранительных органов. Столкновения с полицией начались почти сразу после начала движения протестующих от площади Республики.