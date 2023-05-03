В Забайкалье ищут вертолёт Ми-2, экипаж которого не вышел на контрольную связь

В Забайкальском крае пропал вертолёт Ми-2. Экипаж не вышел на связь в запланированное время, пишет ТАСС.

"Есть информация, что в 18:00 (12:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) борт не вышел на контрольную связь", — сообщил агентству глава района Алексей Закурдаев.

В пресс-службе регионального главка МЧС подробного комментария не дали, ограничившись коротким заявлением, что ведомство выясняет подробности случившегося.