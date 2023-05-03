КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 11:23

В Забайкалье ищут вертолёт Ми-2, экипаж которого не вышел на контрольную связь

В Забайкальском крае пропал вертолёт Ми-2. Экипаж не вышел на связь в запланированное время, пишет ТАСС.

"Есть информация, что в 18:00 (12:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) борт не вышел на контрольную связь", — сообщил агентству глава района Алексей Закурдаев.

В пресс-службе регионального главка МЧС подробного комментария не дали, ограничившись коротким заявлением, что ведомство выясняет подробности случившегося.

Чудо на льду: Ми-8 разорвало пополам при падении на озеро под Мурманском, но пассажиры отделались испугом

Чудо на льду: Ми-8 разорвало пополам при падении на озеро под Мурманском, но пассажиры отделались испугом

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирской области потерпел крушение частный легкомоторный самолёт Cessna 172. Экипаж при этом не пострадал.

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Максим Плетнёв
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