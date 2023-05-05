Второй фронт против России: Кто и как может поджечь Среднюю Азию через Таджикистан Сообщения о подготовке к открытию второго фронта на таджикско-афганской границе против России ряд экспертов считают поверхностными, но часть утверждает, что такие планы вполне реальны. 4 мая, 23:40 Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

В северо-восточных районах Афганистана идёт активная подготовка к открытию второго фронта против России, в котором будут задействованы боевики афганского филиала ИГИЛ* и других радикальных группировок. Об этом сообщил представитель антиталибского Фронта свободы Афганистана генерал Зия Ясин. По его словам, это вопрос ближайшего времени.

Ситуация на таджикско-афганской границе

О планах афганского филиала ИГИЛ* по переносу "джихада" в соседний Таджикистан представители антиталибских движений в Афганистане сообщали и раньше. Речь шла об активизации процесса обучения боевиков и смертников в тренировочных лагерях, расположенных на севере Афганистана, переправке их в Таджикистан. А также радикалы-смертники перебрасывались в Россию и на территорию Китая.

Судя по последним сообщениям, процесс ускоряется. Так, в конце апреля через таджикско-афганскую границу пытались прорваться боевики с арсеналом оружия, боеприпасов и крупной партией наркотиков, помимо того, банда перевозила доллары. Американская разведка создавала эти радикальные движения и США продолжают тайно финансировать исламистов, отмечают эксперты.

Кабул. Афганистан. Фото © Getty Images / Anadolu Agency



Поскольку цель планов джихадистского движения — дестабилизация ситуации в Таджикистане и Центральной Азии для того, чтобы отвлечь внимание России от операции в Донбассе и заняться урегулированием возможного конфликта, то при "пожаре" основная часть решения военных вопросов ляжет на Армию РФ.

— Дело в том, что после того как американцы вышли из Афганистана, там осталось очень много вооружений. До сих пор не очень понятно, всё ли досталось талибам или часть перепала и на долю ИГИЛ*. Известно, что и сами талибы на сегодняшний день получают скрытую помощь от США в виде боеприпасов и запчастей на технику и вооружение, которое осталось в Афганистане. В любом случае по принципу "заряженное ружьё на стене рано или поздно выстрелит" такой ситуации исключать нельзя, — уверен ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов.

Остатки тренировочного лагеря недалеко от Кандагара. Фото © Getty Images / Patrick AVENTURIER



Среднеазиатское подбрюшье — это зона национальных, политических и экономических интересов России, объясняет эксперт. Поэтому наши враги рано или поздно используют это направление для того, чтобы создать Москве проблемы на южных направлениях.

— Если оценивать в целом военно-политическую ситуацию вокруг России в мире, то эскалация нарастает. Если кто-то думает, что есть какие-то положительные тенденции завершения, то он ошибается. Много сведений, в том числе и по Афганистану, что это является грозой российских интересов в регионе. Таджикские вооружённые силы поддерживает наша 201-я военная база, но радикалы планируют продвижение, пытаясь охватить исламским фундаментализмом всё больше территорий. Для этого подготовлена почва в среде молодёжи среднеазиатских республик, позитивно настроенной к ваххабитским течениям, — говорит Клупов.

По словам Клупова, в случае наступления радикалов без нашей поддержки Узбекистан и Таджикистан могут не справиться с финансируемой Западом экспансией радикалов.

Эксперт напоминает, что в противодействии исламскому фундаментализму на этом направлении заинтересован и Китай, у которого создана аналогичная проблема в Уйгурском автономном округе. Вопрос в том, на кого больше будут полагаться среднеазиатские республики — на Китай и его сухопутную армию или Россию. Хотя это вопросы политического характера. Нельзя не учитывать и влияния Пакистана и Индии, которые тоже заинтересованы в урегулировании подобных конфликтов.

— Ситуацию на границе и в Афганистане нельзя назвать безоблачной. Но совершенно очевидно, что афганский фронт сопротивления имеет цель не поддерживать Россию, а свергнуть талибов, этому подчинена вся его риторика. Понятно, что нынешние власти в Кабуле не могут заслуживать абсолютного доверия, так как "Талибан" сохранял и продолжает сохранять связи с рядом террористических организаций, более того, остро стоит проблема терроризма и бандитизма в этой стране. Однако говорить о большой войне только на основании антиталибской оппозиции — большая ошибка. Безусловно, страны региона должны укреплять границы, чтобы пресекать контрабанду наркотиков, — считает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Реальность второго фронта

Востоковед Никита Мендкович считает, что готовность США открыть второй фронт против России в Центральной Азии или в каком-то другом регионе будет реализована, если им это удастся. Это необходимо Вашингтону, чтобы замедлить освобождение Украины от марионеточного режима Зеленского. Для этого пытаются провести "цветные революции" в странах Центральной Азии, включая Киргизию, Узбекистан и Казахстан. Он не исключает развития конфликта в Афганистане с опорой на движение ИГИЛ*. Но не стоит рассматривать какой-либо тактический союз с радикалами со стороны талибов, которые ведут против них войну.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Елена Стафеева