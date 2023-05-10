Старше человечества: Что говорят учёные о загадочных подземных объектах возрастом 3 миллиарда лет Уже несколько тысяч таких странных объектов нашли по всему миру. На некоторых прослеживаются идеально ровные параллельные прорези. 9 мая, 23:40 Археологи в пещере. Обложка © Getty Images / Amy Toensing

Объекты прославились как сферы из Клерксдорпа, потому что слава к ним пришла именно после того, как их стали находить возле этого города в Южной Африке. Но на самом деле они встречаются и в других местах. Их размер от нескольких миллиметров до восьми метров. Те, что в Южной Африке, в основном имеют несколько сантиметров в диаметре. Не все они идеально сферические, некоторые более овальные, иные и вовсе сплюснутые.

Больше всего удивило то, что находили их в породах возрастом 3 миллиарда лет. Напомним, Земля вместе с Солнечной системой существует примерно 4,4 миллиарда лет. Есть разные данные о том, когда на нашей планете возникла жизнь. Не исключено, что это случилось уже через несколько сотен миллионов лет после возникновения Земли.

Но в любом случае 3 миллиарда лет назад в этом мире не могло быть никакой разумной жизни, которая могла бы сделать такие шарики, да ещё и прорезать на них идеально ровные линии. Поэтому находки поразили воображение многих. Сенсация разразилась ещё в начале 1980-х. По миру разнеслись образы разбившегося когда-то на Земле инопланетного корабля.

За дело взялись геологи. Они обнаружили, что загадочные объекты 3 миллиарда лет пролежали в отложениях силикатного минерала пирофиллит. Его название в переводе с греческого означает, что под действием нагрева расслаивается на листы. Он образовался из магматической породы, которая под влиянием тектонических процессов оказалась на поверхности, а потом долго подвергалась воздействию воды. Учёными установлено, что в этой части Африки бывали кратковременные (по геологическим меркам) затопления и в результате порода таким образом кристаллизовалась.

Экземпляр сферы из Клерксдорпа. Фото © Wikipedia

Меж тем все эти сферы и прочие камешки состоят из совсем других веществ. Некоторые — из чистого гематита, другие — из пирита (железного колчедана), третьи — из минерала под названием волластонит (разновидность силиката кальция) с примесью гематита и ещё одного вещества — гётита, это такая игольчатая железная руда, её назвали в честь Гёте.

Геолог Брюс Кернкросс из Университета Йоханнесбурга рассказывал, что уже при первом взгляде на эти сферы понял, что они собой представляют, и взялся максимально подробно и доступно это объяснить. Он писал, что в слоях этого древнего пирофиллита уже после того, как он образовался, очень долго продолжала течь вода. В этой воде содержались разнообразные минералы, и понемногу они оседали на пирофиллите. Сначала возникало крохотное зёрнышко, а потом оно постепенно разрасталось вроде жемчужины. Если вода в этом месте была стоячая, получались идеальные шарики, если проточная — они вытягивались и сплющивались. А фантастические прорезанные на поверхности линии, с его слов, это как раз следы тех самых слоёв, листов пирофиллита, в которых эти шарики были зажаты. И всё это опять лишает нас источника вдохновения. Впрочем, в науке принято во всём сомневаться.

Авторы Адель Романенкова