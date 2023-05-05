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5 мая, 06:40

Уральский сотовый оператор подал в суд на компанию Ericsson

РБК: Уральский сотовый оператор "Мотив" подал иск к шведской компании Ericsson

Компания "Екатеринбург-2000", оказывающая услуги сотовой связи под брендом "Мотив", в феврале подала в суд на дочернюю компанию шведского телекоммуникационного концерна Ericsson АО "Эрикссон Корпорация". Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Причиной иска стало прекращение обслуживания базовых станций. В материалах отмечается, что уральский оператор связи использовал оборудование Ericsson и имел долгосрочный договор техподдержки. Первое судебное заседание состоится 7 июля.

"Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказалась исполнять договор", — заявил представитель "Мотива".

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Компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в РФ в апреле прошлого года. Однако юридическое лицо "Эрикссон Корпорация" продолжает существовать. Представитель шведской компании сообщил, что там осталось несколько сотрудников, которые занимаются выполнением административных требований.

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ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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