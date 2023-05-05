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5 мая, 07:24

Противотанковый снаряд калибра 45 мм обнаружили у жилого дома в Москве

На северо-востоке Москвы обнаружили противотанковый снаряд. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, неожиданную находку заметили у жилого дома на улице Декабристов в районе Отрадное. Странным предметом оказался противотанковый снаряд калибра 45 мм. Место ЧП оцеплено. Туда уже направляются сапёры.

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Пару дней назад в центре столицы обнаружили гранату. Боеприпас заметили возле бизнес-центра "Дукат плейс III" в Пресненском районе. На место также были вызваны экстренные службы.

Обложка ©

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Николь Вербер
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