Противотанковый снаряд калибра 45 мм обнаружили у жилого дома в Москве
На северо-востоке Москвы обнаружили противотанковый снаряд. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.
По данным телеграм-канала, неожиданную находку заметили у жилого дома на улице Декабристов в районе Отрадное. Странным предметом оказался противотанковый снаряд калибра 45 мм. Место ЧП оцеплено. Туда уже направляются сапёры.
Пару дней назад в центре столицы обнаружили гранату. Боеприпас заметили возле бизнес-центра "Дукат плейс III" в Пресненском районе. На место также были вызваны экстренные службы.
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