Противотанковый снаряд калибра 45 мм обнаружили у жилого дома в Москве

На северо-востоке Москвы обнаружили противотанковый снаряд. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, неожиданную находку заметили у жилого дома на улице Декабристов в районе Отрадное. Странным предметом оказался противотанковый снаряд калибра 45 мм. Место ЧП оцеплено. Туда уже направляются сапёры.