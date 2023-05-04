В Орловской области умерший пенсионер оставил "в наследство" 140 мин времён ВОВ

В Орловской области в доме умершего 70-летнего пенсионера обнаружили 140 мин времëн Великой Отечественной войны. Об этом пишет SHOT.

Наткнулись на находку случайно, когда осматривали дом недавно скончавшегося жителя деревни Берëзовки. Как оказалось, в подвале он хранил 14 ящиков с миномëтными минами 50-го калибра. Всего было найдено 140 боеприпасов.

Зачем пенсионер так вооружился, уже не узнать, однако при подобном количестве снарядов на воздух могла взлететь вся деревня. Теперь взрывоопасным "наследством" занимаются специалисты. Из-за опасности транспортировки мин они решили уничтожить их недалеко от деревни.