КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 08:48

В Кремле заверили в продолжении контактов между Россией и США

Песков: Контакты РФ и США будут продолжаться для обеспечения интересов Москвы

Контакты Москвы и Вашингтона, несмотря на причастность США к атаке украинских БПЛА на Кремль, будут продолжаться при необходимости, чтобы обеспечить интересы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, возможно [продолжение контактов Москвы и Вашингтона]. Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости", — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Ранее Песков высказался об отказе США признать участие в планировании атаки на Кремль. Пресс-секретарь главы государства накануне отмечал, что решение об ударе беспилотниками по резиденции президента принималось не в Киеве, а в Вашингтоне. При этом он счёл смехотворными попытки Соединённых Штатов и Украины откреститься от причастности к атаке.

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Александр Юнашев
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