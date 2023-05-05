В Кремле заверили в продолжении контактов между Россией и США

Контакты Москвы и Вашингтона, несмотря на причастность США к атаке украинских БПЛА на Кремль, будут продолжаться при необходимости, чтобы обеспечить интересы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, возможно [продолжение контактов Москвы и Вашингтона]. Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости", — сказал представитель Кремля на брифинге.