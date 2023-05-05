КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 08:55

В Кремле оценили предложение законодательного регулирования каналов в Telegram

Песков: У Кремля пока нет позиции по возможному регулированию телеграм-каналов

В Кремле прокомментировали инициативу главы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о законодательном регулировании телеграмм-каналов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиции по данному вопросу в Администрации пока нет.

"Нет пока какой-то сформулированной позиции в этой связи", — сказал Песков, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.

В Кремле оценили ноу-хау Медведева со сталинскими телеграммами

В Кремле оценили ноу-хау Медведева со сталинскими телеграммами

Напомним, что в СПЧ предложили задуматься о законодательном урегулировании деятельности телеграм-каналов по примеру СМИ. По словам Фадеева, сейчас телеграм-каналы "находятся в вольном поле", поэтому здесь нужен анализ: если нарушений со стороны платформы будет "значительное количество", тогда в СПЧ предлагают подумать о введении телеграм-каналов в сферу законодательного регулирования.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
  • Новости
  • спч
  • Дмитрий Песков
  • Telegram
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров