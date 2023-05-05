В Кремле оценили предложение законодательного регулирования каналов в Telegram
Песков: У Кремля пока нет позиции по возможному регулированию телеграм-каналов
В Кремле прокомментировали инициативу главы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о законодательном регулировании телеграмм-каналов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиции по данному вопросу в Администрации пока нет.
"Нет пока какой-то сформулированной позиции в этой связи", — сказал Песков, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.
Напомним, что в СПЧ предложили задуматься о законодательном урегулировании деятельности телеграм-каналов по примеру СМИ. По словам Фадеева, сейчас телеграм-каналы "находятся в вольном поле", поэтому здесь нужен анализ: если нарушений со стороны платформы будет "значительное количество", тогда в СПЧ предлагают подумать о введении телеграм-каналов в сферу законодательного регулирования.
ТАСС / Сергей Карпухин