Жуткие пальцы: Загадочные структуры движутся подо льдом Антарктики Они действуют настолько быстро, что многие морские обитатели просто не успевают отползти подальше. Учёные подозревают, что этот феномен имеет отношение к внеземной жизни. 10 мая, 23:40 Брайниклы, или "пальцы смерти". Обложка © Youtube / BBC Earth Unplugged

Эти структуры впервые удалось запечатлеть лишь в 2011 году, хотя известно о них ещё с 1960-х. Что они собой представляют: под ледяной коркой в глубинах Южного океана, посреди вод пусть и очень холодных, но всё-таки выше точки замерзания буквально на глазах растёт и стремительно спускается вниз внушительная "сосулька", некий подводный ледяной сталактит. Бывает так, что он добирается до самого дна, и тогда получается уже сталагнат. И он на этом не останавливается, начинает как бы ползти прямо по дну. А если на его пути оказываются ни о чём не подозревающие моллюски, планктон и прочие бедолаги, то они очень часто оказываются мгновенно скованы этим внезапным лютым морозом и не могут вырваться. Поэтому феномен и назвали "пальцами смерти".

Брайниклы, или "пальцы смерти". Видео © Youtube / BBC Earth Unplugged

Как такое получается: всё начинается с того, что на поверхности океана замерзает лёд. Солёная морская вода при нулевой температуре ещё не замерзает, как пресная, но если в воздухе над водой очень сильно ниже нуля, то и она, конечно, начинает превращаться в лёд. Но дело в том, что соль в морской воде очень плохо встраивается в кристаллическую структуру льда и в основном оказывается как бы вытолкнута из него. То есть замерзает-то по большей части именно вода, а соль остаётся снаружи. И что в итоге делается: образовалась льдина, а вода вокруг неё из-за дополнительной вытолкнутой соли стала ещё более солёной. Получился едкий концентрированный рассол. И при таком количестве соли он не будет замерзать, несмотря на то что температуру имеет, скажем, все минус 5 по Цельсию. А дальше он понемногу просачивается сквозь ледяную корку, стекает вниз, пока наконец не вырывается из этой льдины в воду. Таким образом, в воду с температурой около нуля попадает жидкость с температурой минус 5. Естественно, всё, к чему она прикасается, немедленно замерзает. Так и тянется книзу этот "палец смерти". Посох морозильный. В науке он называется брайниклом (brinicle), это от английских слов brine (это значит "рапа", концентрированный солевой раствор) и icicle ("сосулька").

Но что интересно: учёные наблюдают за этими брайниклами и обдумывают тот факт, что они по мере разрастания несут в своих солях богатейший запас минералов, которых на дне не так много. Кроме того, они обращают внимание и на то, что на границе между ледяным сталактитом и водой из-за разницы температур возникает электрический потенциал — и он ускоряет химические реакции. То есть, по сути, эти "сосульки" создают вокруг себя примерно те же условия, какие возникают вокруг гидротермальных источников, то есть бьющих со дна горячих гейзеров. Есть мнение, что именно возле таких гейзеров когда-то на Земле появилась первая жизнь.

Так вот, брайниклы рождают как бы обратное предположение, что с таким же успехом эта жизнь могла возникнуть и возле них. Конечно, там холодно, но не так уж холодно, чтобы никто не мог жить, и, собственно, жизнь благополучно кипит и в Южном, и в Северном ледовитом океане. А это соображение — просто праздник для астробиологов, учёных, которые ищут внеземную жизнь: толстой коркой водяного льда объят и спутник Юпитера Европа, и спутник Сатурна Энцелад, льды покрывают Ганимед (тоже спутник Юпитера), в ледяную мантию закутана Миранда (спутник Урана). И везде есть основания подозревать о существовании подлёдных океанов.

Авторы Адель Романенкова